Nach dem schwierigen Corona-Jahr 2020 kamen vergangenes Wochenende die Wehren des Abschnitts Ottenschlag beim Hanslteich zusammen, um verdiente Kameraden zu ehren.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Steininger begrüßte die Kameraden. In ihren Grußworten richtete SPÖ-Bürgermeisterin Adelheid Ebner einen Dank an die geleisteten Stunden: „Es ist schön, wenn man so gut ausgebildete Wehren an seiner Seite weiß. Ihr wart auch in Corona-Zeiten das ganze Jahr über im Einsatz.“ Die 1.026 Floriani der insgesamt 16 Feuerwehren im Abschnitt absolvierten im Vorjahr 304 Einsätze.

Dass das nicht selbstverständlich ist, unterstrich auch SPÖ-Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger: „Seit März 2020 sind die Wehren nicht nur in ihren ureigensten Aufgaben unterwegs, sondern standen auch bei den Teststraßen im Einsatz.“ Gerade die Hilfseinsätze, etwa beim Hagel im Bezirk Zwettl oder aktuell auch bei den Waldbränden in Nordmazedonien, hätten wieder die enorme Hilfsbereitschaft der Floriani gezeigt.

Fast zwei Jahre des Nichtsehens

In dieselbe Kerbe schlug ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Mold: „Ich kann euch nur zu euren neuen und wiedergewählten Funktionen gratulieren. Danke, dass ihr euch zur Verfügung stellt.“ Für Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall war das Fest ein besonderer Anlass: „Nach fast zwei Jahren des Nichtsehens ist es schön, einmal nicht per Bildschirm zusammenzukommen.“ Er stellte auch die Familien der Floriani in den Vordergrund und wünschte eine gute Rückkehr aus zukünftigen Einsätzen.

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Karl Kainrath überreichte den Geehrten ihre Auszeichnungen und meinte: „Ihr seid ein starker und tatkräftiger Abschnitt!“

Eine erfreuliche Ehrung gab es auch für drei Wehren: Lugendorf feierte 125-jähriges Bestandsjubiläum, Schönbach 140 Jahre und Ottenschlag 150 Jahre. Die musikalische Festumrahmung wurde vom Musikverein Gutenbrunn gestaltet.