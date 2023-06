Doppelter Sieg für Großnondorf

In Grafenschlag wurde am 17. Juni der 54. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Abschnittes Ottenschlag veranstaltet. Viele Feuerwehren aus dem Abschnitt, dem Bezirk Zwettl und dem Nachbarbezirk Krems Land folgten der Einladung und traten zum fairen Wettkampf an.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Steininger begrüßte alle teilnehmenden Bewerbsgruppen sowie den Bewerterstab in Grafenschlag und wünschte ihnen einen tollen und fairen Wettstreit. Anschließend wurde die Bewerbsfahne gehisst und Bewerbsleiter Bernd Spreitzer eröffnete die 54. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe. Im Laufe des Nachmittags traten 35 Gruppen zu je neun Mitgliedern im Wettstreit gegeneinander und gegen die Stoppuhr an.

Im Beisein vieler Ehrengäste erfolgte abends die Siegerverkündung und Pokalübergabe. In ihren Grußworten dankten die Fest- und Ehrengäste Ortsfeuerwehrkommandant Franz Steininger, Bürgermeister Franz Heiderer, Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier, Bezirkshauptmann Markus Peham und Landtagsabgeordneter Franz Mold allen Feuerwehrfrauen und –männern für ihren großartigen Einsatz und gratulierten den Siegergruppen.

In der Abschnittswertung durfte sich die Feuerwehr Großnondorf über den Sieg in den Kategorien Bronze ohne Alterspunkte und Silber ohne Alterspunkte freuen. Der Sieg in der Kategorie Bronze mit Alterspunkten ging an die „Lokalmatadore“ aus Grafenschlag. Bei den Gästen innerhalb des Bezirkes Zwettl gewannen die Gruppen aus Langschlag, Etzen und Scheideldorf. Marbach an der Krems (Bezirk Krems Land) erreichte den Sieg bei den Gästen außerhalb des Bezirkes Zwettl. Die schnellste Angriffszeit des Tages erzielte die Gruppe Langschlag 2 mit fabelhaften 34,21 Sekunden.

Im Anschluss an die Siegerehrung feierten die Bewerbsgruppen noch ausgiebig ihre Erfolge im Festzelt der FF Grafenschlag.