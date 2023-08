Heißer Funk am lauen Sommerabend in Kleinotten

Eine so entschleunigte Party-Nacht erlebt man auch selten. In Kleinotten veranstaltete Kulturinitiator Dominik Herout den zweiten von heuer drei „Staudenrauschen“-Konzertabenden, einem neuen Eventformat in einem eigens dafür umgebauten Eventstadl.

Drei Musikacts pro Abend, kulinarische Spezialitäten und rundherum gemütliche Atmosphäre, die an ein ungezwungenes Gartenfest erinnert, versprühen ganz besonderen Charme. Nach einem „lauschigen Liederabend“ im Juni war es aber nun Zeit für die Tanzfläche: Das zweite „Staudenrauschen“ stand unter dem Motto „Buschfunk“. Die Wiener Kombo „Frödl“, die junge Waldviertler Funk-Band „Slicks“ sowie Jo Bode alias „DJ Benzo Ferrari“ holten ihre besten Grooves aus der Tasche. Das da keiner still stehen bleiben konnte, war selbstverständlich. „Frödl“ („so ungefähr“ benannt nach Gitarrist Diz Schrödl) demonstrierten mit bester Spielfreude, dass es auch im Sommer nicht für ihren „Hot Funk“ zu heiß ist. Die „Slicks“ spielten danach in gekonnter Manier zahlreiche Songs der großen Vorbilder am Funk-Himmel, der US-Band „Vulfpeck“. Auch den allerletzten Besucher holte zum Abschluss „DJ Benzo Ferrari“ mit dem richtigen „Disco-Fieber“ und Platten aus mehreren Jahrzehnten auf die Tanzfläche.

Veranstalter Dominik Herout zeigt äußerst zufrieden mit dem dem großen Zuhörer-Interesse für das noch junge Eventformat des Vereins „Nawalo“. „Wir wollen mit den Events vor allem auch regionale und junge Musiker, sowie die Jugendkultur fördern“, betont Herout. Der dritte und für heuer letzte „Staudenrauschen“-Abend findet am 23. September mit einem „Stadl-Rock“ statt. Zu hören sind dann „Freischwimma“, „Macover“ und „Heyokas“.