Ein nächster Wechsel an der Spitze einer Gemeinde kündigt sich im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen 2020 an. Bürgermeisterin Christa Jager wird in Ottenschlag nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren.

Jager: "Noch vieles vor"

„Ich werde die Periode aber noch ausdienen und habe in diesem Jahr noch vieles vor“, betont die Bürgermeisterin den Unterschied zu ihren Kollegen, die bereits zurückgetreten sind, wie etwa der Bürgermeister Grafenschlags, Robert Hafner. Einige Projekte müssen noch umgesetzt beziehungsweise auf Schiene gebracht werden. So soll noch das Gelände von Bauhof und Altstoffsammelzentrum asphaltiert und einige alte Gebäude, die im Besitz der Gemeinde sind, abgerissen werden, um das Ortsbild zu verschönern. Darunter sind zum Beispiel zwei Häuser, die zumindest früher im Feuerwehrgebrauch waren oder sind.

Auf NÖN-Anfrage erklärt das Gemeindeoberhaupt, warum es nicht mehr antritt: „Ich trete aus Altersgründen nicht mehr an, 2020 werde ich 64 Jahre alt. Zehn Jahre als Bürgermeisterin sind genug und ich werde die Zeit bis zum Schluss noch mit viel Schwung, Elan und Power ausüben“, sagt Jager, die seit 2005 Mitglied des Gemeinderats und seit 2010 Bürgermeister ist.

Auch konkrete Nachfolgegespräche räumt die Bürgermeisterin ein und stellt ihren Wunschnachfolger vor: „Vizebürgermeister Paul Kirchberger ist bereit, bei der Gemeinderatswahl als Spitzenkandidat anzutreten.“ Kirchberger ist seit 2015 Vizebürgermeister, in dieser Funktion folgte er Dieter Holzer. Zuvor war er schon Geschäftsführender Gemeinderat und Gemeinderat. Er ist bei der Straßenmeisterei beschäftigt.

"Zehn Jahre als Bürgermeisterin sind genug und ich werde die Zeit bis zum Schluss noch mit viel Schwung, Elan und Power ausüben“Christa Jager

„Bei der Gemeindeparteisitzung am 25. April sollen die Weichen gestellt werden. Vorher möchte ich dazu noch nichts sagen“, betont Paul Kirchberger im NÖN-Gespräch.

Jager wird die Funktion der ÖVP-Gemeindeparteiobfrau bereits heuer zur Verfügung stellen, damit Kirchberger das Kandidaten-Team für die Gemeinderatswahl und den Wahlkampf organisieren könne. Als zentrale Themen, die auch ihren Nachfolger beschäftigen werden, sieht die Bürgermeisterin die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde, das Schloss Ottenschlag (dort ist die Landwirtschaftliche Fachschule nur bis 2022 gesichert, danach ist die Nutzung noch ungewiss) und die Weiterentwicklung der Gemeinde generell.

Die Bürgermeisterin sitzt auch im Vorstand der Kleinregion Waldviertler Kernland, in dem sie noch bis nach der Wahl bleiben wird. „Dort sollen aktive Vertreter der Gemeinden sitzen. Mit der Gemeinderatswahl geht der Übergang dann Hand in Hand.“