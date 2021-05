„Wir haben viele Leute, gerade junge Menschen, die am Wochenende aus den Städten nach Hause pendeln. Das war einer der Hauptgründe für das Angebot vor dem Wochenende bei uns in der Gemeinde“, erklärt Organisator und Gemeinderat Werner Vogl zur neuen Teststraße in Schönbach.

Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Testräumlichkeiten im Mehrzweckraum der Neuen Mittelschule in Schönbach 73 haben sich schon für die Flächentestungen bestens bewährt und freiwillige Helfer waren schnell gefunden.

„Es ist schon toll, dass sich nach dem Aufruf sofort Leute gemeldet haben und meinten, dass sie die zwei drei Stunden gerne mithelfen. Wenn wir dann alle negativ getestet sind und die Gastro wieder aufsperrt, dann steht einem gemeinsamen Bier ja auch nichts mehr im Wege“, schmunzelt Vogl und dankt den Helfern.