Gut ausgelastet und modern präsentiert sich das Rathaus Allentsteig

„Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Allentsteig freut es mich, dass das Rathaus mit Juli 2023 über einen Vermietungs- und Nutzungsgrad verfügt, der seit dem Umbau in den 1970iger-Jahren nicht mehr gegeben war“, betont Jürgen Koppensteiner.

Die Bezeichnung als „Amtshaus“ war der damaligen Nutzung - Postamt im Erdgeschoß, Amtsräume der Stadtgemeinde Allentsteig (Stadtamt und Standesamt), Wählamt der Post und Telekom ist 1. Stock sowie Bezirksgericht und des Notariat im 2. Stock – geschuldet. Nach dem letzten Umbau bzw. der Sanierung Mitte der 2010er Jahre wurde die Bezeichnung „Amtshaus“ in „Rathaus“ geändert.

Das Erdgeschoß ist mit der Stadtbibliothek sowie dem Bürgerservicebüro samt Postpartnergeschäftsstelle zu 100 % in Eigenverwendung der Stadtgemeinde Allentsteig. Die hofseitigen Garagen sowie seitens der Stadtgemeinde Allentsteig nicht benötigten Lagerräume sind ebenfalls vermietet.

Im 1. Stock befinden sich neben dem Stadtamt sowie dem Standesamt und Community Nurse Marianne Zimm insgesamt drei therapeutische Mieter sowie das Wählamt von A1. Mit der Vermietung der letzten Bürofläche seit Juni ist auch dieses Geschoß zur Gänze genutzt.

Eine wesentliche Änderung im 2. Stock des Rathauses war die Eröffnung der Zahnarztpraxis „Zahnviertel“ von Zahnarzt Sadeghyar im März. Mit Juli mietet das Notariat Leopold Liener die Räumlichkeiten (Richterzimmer) des Bezirksgerichts an, welche mit Ende Juni retourniert werden. Der Gerichtstag in Allentsteig bleibt jedoch bei Bedarf erhalten – wie in den letzten Jahren üblich sind die Termin über telefonische Vereinbarung beim Bezirksgericht Zwettl zu vereinbaren. Somit weist der 2. Stock mit dem Notariat, der Zahnarztpraxis, der gemeinsam genützten Kursküche der Bezirksbauernkammer Zwettl sowie dem Sitzungssaal der Stadtgemeinde Allentsteig ebenfalls eine Vollauslastung auf.

Renovierung im Sommer

Der Sitzungssaal selbst wird über die Sommermonate renoviert. Neben Boden, Wänden, Decke, Technik und Garderobe werden auch die in die Jahre gekommene Bestuhlung sowie die Sitzungstische erneuert.

Die Belegung des Rathauses schlägt sich natürlich auch bei dem Mieteinnahmen nieder. So betrugen die jährlichen Mieteinnahmen im Jahr 2015 4.171,68 Euro (exkl. 20% MwSt.). Gerechnet mit den aktuellen Mietern ab Juli 2023 können die jährlichen Mieteinnahmen mit 34.913,16 Euro (exkl. 20% MwSt.) beziffert werden. Neben dieser überaus positiven Entwicklung bei den Mieteinnahmen trägt dies auch zu einer Belebung des Rathauses bei.