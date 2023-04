Polizei warnt vor „Polizeitrick“: Bad Traunsteinerin fiel darauf rein

Gestern zeitig in der früh (7. April) erstattete eine 65-Jährige aus der Gemeinde Bad Traunstein bei der Polizei Anzeige, dass sie am Tag zuvor offensichtlich Opfer eines schweren Betruges geworden sei und sie an einen ihr unbekannten Mann eine größere Summe im 5-stelligen Euro-Bereich in bar übergeben habe. Das Opfer wurde am 6. April gegen 14.30 Uhr auf ihrem Festnetztelefon von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, welcher sich als Inspektor Weiß ausgab. Der Anrufer und vermeintliche Polizist gab gegenüber der 65-Jährigen an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen und zwei Rumänen festgenommen worden wären. Anschließend übergab er das Telefon an einen weiteren Mann, welcher von ihm als Vorgesetzter Inspektor Fragner vorgestellt wurde.

Dieser vermeintliche vorgesetzte Polizist täuschte gegenüber dem Opfer vor, dass man bei einem dieser Rumänen einen Zettel vorgefunden habe, auf dem ihr Name und ihre Telefonnummer notiert waren und dass sie Bargeld zu Hause habe. Der Mann verwickelte das Opfer in ein Gespräch und forderte es in der Folge auf, das Bargeld zu holen und ihm die Farbe der Scheine und die Seriennummer zwecks Überprüfung durchzugeben. Dieser Aufforderung kam das Opfer nach und gab etwa von zehn Geldscheinen die Seriennummer durch. Der Anrufer erkundigte sich auch, ob sie alleine zu Hause sei, wann jemand nach Hause komme und mit welchem Auto die Person unterwegs sei.

Das Opfer gab dem Anrufer bekannt, dass ihr Sohn zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr mit einem Bus gebracht werde. Anschließend wollte der Anrufer die Handynummer des Opfers wissen, welche sie ihm ebenfalls bekanntgab. Gegen 16.50 Uhr erhielt sie einen Anruf auf ihrem Handy. Dabei wurde sie vom Anrufer unter Druck gesetzt, dass sie rasch mit dem Geld und mit dem Handy vor das Haus kommen soll. Am Telefon erhielt sie Anweisungen und etwa 30 Meter von ihrem Haus entfernt traf sie auf den Abholer. Sie übergab ihm das Bargeld. Während der Geldübergabe wartete der zweite Täter mit dem PKW VW Golf (Baureihe IV oder V) weiß lackiert, mit Wiener Kennzeichen, im Bereich der Zufahrt zum Haus des Opfers. Anschließend fuhren die Täter davon. Etwa 10 Minuten später erhielt die 65-Jährige erneut einen Anruf, bei dem der Anrufer fragte, ob sie das Bargeld übergeben hätte, damit er dieses den Sachverständigen übergeben könne und er werde sich nach 20 Minuten nochmals melden. Dieser Anruf fand aber nicht mehr statt.

