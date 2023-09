Anrufe falscher Polizisten mehren sich - diesmal in Allentsteig

Unbekannte Täter, welche sich als Polizisten der örtlichen Polizeiinspektion ausgaben, kontaktierten telefonisch mindestens sechs Personen am Donnerstagabend zwischen 20.30 und 22.40 Uhr. Betroffen waren fünf Frauen im Alter zwischen 58 und 92 Jahren sowie ein 91-jähriger Mann. Die Anrufe kamen über den Festnetzanschluss.

Die Täter gaben in fünf Fällen an, es sei im Nahbereich der Wohnadressen der angerufenen Personen ein Einbruchsdiebstahl verübt worden. Die Täter hätten festgenommen werden können, so die falschen Polizisten, mehrere Täter seien aber flüchtig.

Frau reagierte richtig!

In einem Fall wurde ein angeblicher Unfall erwähnt, wobei sich das Opfer an den genauen Ablauf des Gesprächs nicht mehr erinnern kann. Hier gaben die Täter vor, schon vor der Haustüre zu stehen und es solle geöffnet werden. Das weibliche Opfer öffnete nicht und verständigte via Notruf die Polizei.

Die unbekannten Täter versuchten in den Fällen mit vorgegebenen Einbruchsdiebstählen in der Umgebung mit den Opfern in ein Gespräch zu kommen und machten Angebote zur Übernahme und Sicherung von im Haus befindlichen Wertgegenständen. Die Betrugsabsicht wurde von den Opfern frühzeitig erkannt und die Gespräche folglich beendet, sodass kein Schaden entstand.

Wie können Sie sich schützen?

Lassen Sie sich von der möglicherweise am Display Ihres Telefons aufscheinenden Nummer der Polizei nicht verunsichern, diese könnte gefälscht sein.

Die „richtige“ Polizei wird Geld oder Wertgegenstände nie zur Verwahrung übernehmen, da dafür die rechtliche Grundlage fehlt.

Beratung, Informationen und Empfehlungen zum Schutz des Eigentums bekommen Sie durch Präventionsbeamte der „richtigen“ Polizei unter 059133.

Sprechen Sie grundsätzlich nie über Ihre Vermögensverhältnisse, geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden.

Legen Sie umgehend auf, wählen Sie den Notruf 133 und verständigen Sie die „richtige“ Polizei.

Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen.