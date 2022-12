Tradition: Singkreis traf „Engelholzmusi“

Werbung

Nicht nur der Adventmarkt am Hauptplatz in Schweiggers hat eine lange Tradition. So wurde auch die Aufführung des Singkreises Schweiggers in der Pfarrkirche heuer wieder zum Advent-Highlight. Unterstützt wurden die zahlreichen Sänger von der „Engelholzmusi“. Mit Harfe, Hackbrett, Gitarre und Harmonika wurde auf besonders wohlklingende Art der Advent gefeiert.

Gespielt wurde eine Mischung aus stimmungsvollen, weihnachtlichen und sakralen Liedern. Begonnen wurde allerdings rein choral, ehe sich die Instrumentalisten dazugesellten. Dazu gab es Texte von Willi Pöll, der nach jedem musikalischen Block eine kurze Lesung hielt. Die unzähligen Besucher in der vollen Kirche zeigten sich begeistert.

Daneben gab es im Veranstaltungssaal eine Reihe an Ausstellern und Verkaufsständen. Trotz des nebelig-trüben Wetters fanden zahlreiche Gäste ihren Weg zu den Adventveranstaltungen und feierten gemeinsam die besinnliche Zeit.

