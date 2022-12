Groß Gerungs: Wo bleiben die Chor-Männer?

Werbung

Tiefster kalter Winter und verschneite Straßen. Alles keine Hindernisse, wenn die Chorgemeinschaft Groß Gerungs nach langer Zeit wieder zum traditionellen Adventsingen in die Pfarrkirche einlädt. Trotz besagter Erschwernisse war das Konzert hervorragend besucht.

Obfrau Mariella Käfer erklärte in ihrer Begrüßungsansprache, dass der Chor während der ersten 50 Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1871 ein reiner Männerchor war. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet, und es singen zurzeit ausschließlich Frauen in der Chorgemeinschaft. Mariella Käfer lud insbesondere die Männer im Publikum herzlich ein, sich dem Chor anzuschließen.

Für das heurige Adventkonzert wählte Chorleiter Gottfried Rainel Lieder für den dreistimmigen Frauenchor aus, die in ihrer Vielfalt einen breiten Bogen von der Gregorianik „Hodie Christus natus est“ ins Barock „Tochter Zion“ und zur Neuzeit „Weihnachtsblues“ spannten, und vom Kärntnerlied „Bartl, Bua, heut is a Liachtn“ über ein Spiritual „Poor little Jesus“ zu Liedern aus Chile „Señora Doña Maria“, Südafrika „Noyana“ und Russland „Bajuschki, Baju“ reichten. Anna Friedl las besinnliche und heitere weihnachtliche Texte, die das Publikum schmunzeln ließen, und rundete damit das gelungene Adventkonzert ab.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.