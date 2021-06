Wenn Bezirkshauptmann Michael Widermann von einer „sehr zufriedenstellenden“ Corona-Situation im Bezirk Zwettl spricht, dann kommt das nicht von ungefähr. Die niedrigen Zahlen und das sehr gute Impfverhalten führen jetzt auch zu Verkürzungen der Zeiten in einigen Teststraßen im Bezirk.

„Wir haben nur ganz, ganz wenige Corona-Infizierte. Ebenso ist die Anzahl der abgesonderten Personen massiv zurückgegangen. Andererseits sind schon sehr viele geimpft oder haben einen Termin dafür“, betont Bezirkshauptmann Widermann gegenüber der NÖN. Durch die vielen Geimpften sei ein Rückgang in den Teststraßen zu bemerken, die das Angebot deshalb etwas zurückfahren.

Statt Sonntags-Test gibt es Samstag-Tests

So wird in der Stadtgemeinde Zwettl zum letzten Mal am Sonntag, 26. Juni, in der Franz Eigl-Straße getestet. Danach werde jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr eine Testmöglichkeit geboten. Man reagiere damit auf die geänderten Testtage im Raiffeisenlagerhaus Zwettl. Dort werden ab dieser Woche nicht mehr täglich, sondern nur mehr montags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr „Nasenbohrer“-Antigen-Schnelltests angeboten. Somit hätte es am Freitag und Samstag keine Testmöglichkeit in Zwettl gegeben. Mit der Öffnung der Zwettler Teststraße sei man auch für den Sonntag gut gerüstet, heißt es seitens der Gemeinde. Weiterhin getestet wird hier am Dienstag von 8 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 20 Uhr.

Auch in Schweiggers wurde die Montags-Testzeit von bisher 16 bis 20 Uhr auf 17 bis 19 Uhr reduziert.

Änderungen gibt es in Allentsteig ab Juli. Im Rathaus/Wahllokal finden die Covid-Tests dann am Montag und Mittwoch nur mehr von 19 bis 21 Uhr (bisher 18 bis 21 Uhr) sowie am Samstag von 9 bis 11 Uhr (bisher 8 bis 12 Uhr) statt.

In Arbesbach , Groß Gerungs , Gutenbrunn , Langschlag und Martinsberg bleiben die Testmöglichkeiten vorerst unverändert (siehe Serviceseiten). Ab Juli könnte es auch hier zu verkürzten Testzeiten kommen.

In der Gemeinde Schönbach werde die Situation in der Teststraße genau beobachtet und bei Bedarf reagiert.

Gurgeln als Pilotprojekt ist beendet

Das Pilotprojekt „Gurgeltests“, das im Bezirk Zwettl seit 18. Mai gelaufen ist, wurde abgeschlossen. „Dieser Versuch ist mittlerweile beendet. Ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor. Ich habe auch keine Informationen, ob dieses Angebot weiter laufen oder nochmals ausgerollt wird“, berichtet Bezirkshauptmann Widermann dazu. Er appelliert weiterhin an die Bevölkerung, sich testen zu lassen. „Vor allem muss man die meist hochansteckenden Corona-Varianten gerade bei den Ungeimpften im Auge behalten. Dazu sind die Tests immens wichtig.“

Für den Herbst erwarte sich der Bezirkshauptmann wieder einen Anstieg der Corona-Zahlen. „Aber nicht in jenem Ausmaß wie im Vorjahr. Da helfen uns sicherlich die vielen Impfungen. Diese Impfung hat ja eine bekannte Virologin als ‚besten Gegenspieler‘ bezeichnet. Darauf vertraue ich natürlich auch.“