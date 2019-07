Angehende Militärakademiker zeigten in Allentsteig ihr Können. Unter ihnen war auch der Zwettler Christoph Mengl.

Akademikerbataillon übte am TÜPl Allentsteig .

Einen Höhepunkt der Ausbildung zum Berufsoffizier bildet die jährliche Abschlussübung der Theresianischen Militärakademie am TÜPL Allentsteig. Im Rahmen einer Lehrvorführung erfolgte am 18. Juli im Bereich Kühbach die Nachstellung verschiedener Gefechtssituationen. In der Funktion des Sicherheitsgehilfen war der Zwettler Fähnrich Christoph Mengl mit weiteren Kameraden für die Sicherheit des Übungsgeländes verantwortlich.

