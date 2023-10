Bei "Coffee with the Cops" vor dem Gemeindeamt in Ottenschlag v.l. Vizebürgermeister Helmut Teuschl, FF-Kommandant Elmar Ruth, Claudia Stöcklhuber, Bürgermeister Paul Kirchberger, Willi Renner, Martin Hahn, Josef Zeinzinger, Andreas Weninger, Karl Zottl und Amtsleiterin Jutta Sandler.

Foto: Dieter Holzer