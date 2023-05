Vorstand im Tourismusverein Bärnkopf ist bestätigt

Der Tourismusverein betreut und betreibt die Langlaufloipen, die Wanderwege, die Mountainbikeund Radwege, das Holzhackermuseum und den Zeltplatz am Schlesingerteich in Bärnkopf. Da gibt es viel zu tun. Obfrau Tanja Wesely bedankte sich im Rahmen der Sitzung bei den vielen freiwilligen Helfern.

Die nächste Veranstaltung ist bereits in Vorbereitung.: Das traditionelle Pferdefest findet am 8. Juli bereits zum 24. Mal statt. Das Zeltplatzgelände am Schlesingerteich wird an diesem Tag zum Show- und Festgelände – für Speis und Trank ist natürlich bestens gesorgt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.