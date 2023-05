Aktueller Laborbefund Grafenschlags Trinkwasser ist wieder bedenkenlos zu verwenden

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Das Leitungswasser kann man in Grafenschlag und Kleingöttfritz wieder bedenkenlos genießen. Foto: Karin Pollak

D as Trinkwasser in Grafenschlag und Kleingöttfritz kann wieder bedenkenlos verwendet werden. Laut jüngstem Laborbefund, der am Nachmittag des 8. Mai bei der Gemeinde eingetroffen ist, wird eine „vollste Trinkwasserqualität“ diagnostiziert. Ein Abkochen ist somit nicht mehr notwendig.