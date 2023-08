Alfons Doppelhammer Bayrischer Witzemeister in Sallingstadt

Witzekabarett in Sallingstadt: Markus Rabl, Alfons Doppelhammer und Josef Schaden (von links). Foto: Franz Fichtinger, Franz Fichtinger

K abarettist Alfons „Fonse“ Doppelhammer ist alles andere als witzlos. Sein Repertoire an Gags ist fast unerschöpflich. In seinem neuesten Witzekabarett “Sauwitzig” führte er in der Dorfarena Sallingstadt charmant durch sein mit Pointen gespicktes Kabarett-Programm.

Der amtierende bayrische Witzemeister Alfons „Fonse“ Doppelhammer kam anläßlich des Jubiläums 20 Jahre Dorfwirtshaus und 40 Jahre Jugendgästehaus nach Sallingstadt. Das Kabarett sollte im Freien stattfinden und Bürgermeister Josef Schaden versicherte, dass das Wetter trotz dunkler Wolken halten werde. Doch das kleinste Gewitter der Welt (ein Blitz, ein Donner und einige Regentropfen) veranlasste „Fonse“ und die Besucher, in den großen Saal vom Jugendgästehaus zu übersiedeln. Der bayrische Witzemeister - 2017 gewann er bei seiner Bühnenpremiere auf Anhieb die niederbayerische Witzemeisterschaft - ist bekannt durch die Witzeshow „Sehr witzig“ in Puls4. Er gibt einen charmanten und selbstironischen Einblick in sein Familienleben, schlüpft in verschiedene Rollen und führt mit musikalischen Akzenten und gekonnt eingesetzten Einspielern durch sein mit Witzen, Pointen und Gags gespicktes Kabarettprogramm. Auch der Veranstalter, der Verschönerungs- und Wanderverein Sallingstadt, bekam natürlich sein Fett ab: „Es stellt sich die Frage, wer wandert und wer ist schön?“ Er erzählt seit mehr als 25 Jahren Witze, schreibt sie auf, entwickelt neue und entwirft Varianten, schreibt Witzegedichte, interessiert sich für die Grammatik des Witzes, dessen Entstehung. Und obwohl ihm wichtig ist, Pointen nicht auf Kosten anderer zu setzen, gelingt ihm das nicht so ganz. Beamte, Polen oder Vegetarier nimmt er schon aufs Korn: „Vegetarier vermehren sich nicht, sie pflanzen sich fort!“ Diese Pointen sind aber immer über der Gürtellinie, er behandelt jeden gleich und nimmt sich auch selbst nicht zu ernst: „Ich war ein häßliches Baby. Beinahe wurde ich im Krankenhaus vertauscht, aber man hat meinen Vater dabei erwischt.“