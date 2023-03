Aufwändiger Feuerwehreinsatz: Betrunkenen aus Unfallauto geschnitten

Gestern Abend fand wie üblich im Feuerwehrhaus Zwettl die wöchentliche Übung statt, als um 19.46 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im Ortsgebiet Rudmanns alarmiert wurde. Am Unfallort stellte sich laut Feuerwehr Zwettl heraus, dass die Zentralverriegelung des verunfallten Pkw aktiv war. So wurde im ersten Schritt eine Rettungsöffnung über die Beifahrertür durchgeführt, um mit dem verunglückten Fahrzeuglenker Kontakt aufzunehmen und mit dem Notarzt gemeinsam die nächsten Schritte zu besprechen. So wurde in weiterer Folge die Windschutzscheibe vorsichtig mittels Säbelsäge entfernt, sodass der Notarzt guten Zugang zum Patienten erhielt. Da eine Rettung über die Windschutzscheibe nicht möglich war, wurde das Dach des PKWs entfernt. Durch die rasche und gute Zusammenarbeit der Feuerwehren mit dem Roten Kreuz Zwettl konnte der Verunfallte schnell versorgt werden.

Betrunken und ohne Führerschein mit Prellungen davon gekommen

Laut Polizei Zwettl war der 74-jährige Fahrzeuglenker alkoholisiert und ohne Besitz eines Führerscheines. Er habe bei dem Absturz über die Böschung nur Prellungen erlitten. Bei dem sehr aufwändigen Feuerwehreinsatz waren insgesamt 25 Mitglieder der Feuerwehr Zwettl-Stadt mit Voraus, Rüst, Tank II, WLFA-K und Bus Zwettl an der Unfallstelle tätig.

Nachdem die Polizei Zwettl die Unfallstelle freigegeben hatte, wurde der PKW mittels Kran von WLFA-K Zwettl geborgen und gesichert abgestellt. Um 20:50 Uhr waren alle Arbeiten beendet und die Einsatzkräfte konnte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

