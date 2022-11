Alkoholisierter Pkw-Lenker krachte gegen Brückengeländer

Werbung

Laut Polizei war der Groß Gerungser am 22. November gegen 22.45 Uhr auf der B 38 im Ortsgebiet von Langschlag unterwegs. Er war von Karlstift in Richtung Groß Gerungs unterwegs. In Langschlag kam er mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Brückengeländer. Bei dem Crash wurde auch der Verteilerkasten der Telekom, der sich neben dem Brückengeländer befindet, beschädigt.

Der verletzte Unfalllenker wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Langschlag ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Sein Alkomattest verlief positiv und es wurde ihm die die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen.

Das durch den Unfall schwer beschädigte Auto barg die Feuerwehr Langschlag.

