Eines der 50 Konzerte, die jetzt sechs Wochen lang von Allegro Vivo an 30 Spielstätten im Waldviertel geboten werden, ist jenes in der Pfarrkirche von Altpölla, das unter der Bezeichnung „Kammermusik bei Kerzenlicht“ bekannt ist und alljährlich zahlreiche Zuhörer anlockt.

Am vergangenen Donnerstagabend hieß Vahid Khadem-Missagh, selbst Geiger und Dirigent, zu einem besonderen Abend der Sommerakademie in Altpölla herzlich willkommen, denn: „In diesen eineinhalb Jahren hat es den jungen Menschen am meisten gefehlt, vor Publikum aufzutreten. Mit unseren Konzerten wollen wir das Waldviertel zu einem Musikviertel machen“, sagt Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter des Festivals, das bereits die 43. Saison bestreitet.

Das Konzert bot 16 von rund 300 jungen Talenten aus aller Welt, gut geschult in den Meisterkursen der Sommerakademie, die Gelegenheit dazu, ihr Können im Konzert „Scherzando“ unter Beweis zu stellen.

Zwei Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart umrahmten sozusagen das zwölfteilige Programm. Am Anfang erklang feierlicher Gesang mit „Et incarnatus est“, den Abschluss bildete in weltlicher Fröhlichkeit das „Alleluja“ aus der Motette „Exultate jubilate“. In „Hebrew Melody“ von Joseph Achron wurde sattes, kraftvolles Spiel an der Violine vom Klavier dezent untermalt. Die „Kinderszenen“ von Robert Schumann gestalteten sich durch die „Träumerei“, die einen Zyklus aus kurzen Klavierstücken zusammenfasst, zu einem Ohrwurm. Und in der Sonate für Viola und Klavier Es-Dur von Johannes Brahms gab die Viola zarte, girlandenhafte Töne vor, die das Klavier spielerisch nachvollzog.

Das facettenreiche Programm beeindruckte

Dem Motto des Festivals 2021 – „Humoresque“ – wurde das gleichnamige Stück für Violine und Klavier von Jean Sibelius absolut gerecht, zierlich verspielt und tänzerisch als musikalischer Höhenflug präsentiert. Beeindruckend schön das Flötenkonzert e-Moll von Saverio Mercadante, als sich über das majestätische Klavierspiel der beschwingt dynamische Klang der Flöte erhob. Mit dem flott und sehr facettenreich gespielten Valse-Scherzo von Pjotr Iljitsch Tschaikowski geleiteten Violine und Klavier in die Pause.

Nach der Pause begrüßte eine junge Sopranistin mit dem „Ave Maria“ aus der Oper „Otello“. Anspruchsvoll der 1. Satz aus der Sonate für Cello und Klavier g-Moll von Rachmaninoff. Nicht nur das Spiel selbst begeisterte die Zuhörer, sondern auch, dass die Schwestern Ania und Sophie Druml gemeinsam auftraten. Feuriges Tempo legten Violine und Klavier mit dem Konzert d-Moll von Henryk Wieniawski vor.

Voller Hingabe und Leidenschaft präsentierten vier junge Musiker den 1. Satz des Streichquartetts F-Dur von Dvořák.

Auf die Frage, ob die auftretenden jungen Musiker Absolventen der Meisterkurse sind, antwortete Vahid Khadem-Missagh: „Ja, sie haben den Feinschliff für ihr Spiel diese Woche erfahren. Dem vorangegangen ist fleißiges Üben daheim, wo sie schon vorher die Noten für ihr Stück erhalten haben.“ Das Publikum drückte seine Begeisterung durch stürmischen Applaus aus.