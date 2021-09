Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zu einem Konzert im Rahmen des Festivals Allegro Vivo am Samstagabend auf der Klangburg Rappottenstein. Dabei unterhielt diesmal nicht eine Auswahl der 420 Teilnehmer an den Meisterkursen die Zuhörer. „Die Drei heute sind ein Gastensemble“, erklärte Nikolaus Straka, der Geschäftsführer des Vereins Academia Allegro Vivo. „Speziell Thomas Gansch war schon oft bei Allegro Vivo.“

Der Konzerttitel „Immer Wieder, Gansch & Paul!“ enthält schon Teile der Namen der drei Meister des hohen und tiefen Blechs, die Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh als „Botschafter des musikalischen Humors“ bezeichnet. Eigentlich sind sie in anderen Musikgruppen bekannt geworden.

Thomas Gansch, Trompete, Flügelhorn und Gesang, stammt aus einer Musikerfamilie in Melk. Er gründete seine eigene Band Gansch & Roses, ist musikalischer Leiter und Moderator von Mnozil Brass, komponiert und ist international anerkannt. Markus Nentwich, Posaune, Basstrompete und Gesang, komponiert u. a. für „da Blechhauf´n“ und hat Diplomstudien für Posaune und Jazzposaune absolviert. Der Hochschullehrer Albert Wieder, Tuba, gründete das Blechbläserensemble „da Blechhauf´n“, hat schon in seiner Studienzeit mit seinem Können große Beachtung erregt und unterrichtet seit 2012 Tuba am Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt.

Neben ihrer schwungvollen Musik brachten die drei Künstler auch eine gehörige Portion Humor mit. „Lösen Sie sich von Ihrem Programm“, empfahl Moderator Thomas Gansch. „Wir liefern Blöcke von Musik, die zusammenpassen.“ Beispiele aus der Volksmusik, wo Gansch die Zuhörer aus der Gleichmäßigkeit riss und die Melodien belebte, indem es ihm scheinbar immer wieder schwerfiel, den richtigen Takt zu befolgen. Ein Beitrag war Herbert Kickl gewidmet, mit einem Stück, „wo man genau hört, wie die Polizeipferde nach Ungarn zurückkehren“. Danach folgte „was Ausländisches“, ein „bisschen hart für Kickl-Fans“.

Bunt ging es auch nach der Pause weiter. „Weil in einem älteren Gebäude und für ein ehrwürdiges Festival“, erklang „die Air“ aus der Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach und eine Chaconne von Henry Purcell. Melodien von Queen, Alicia Keys und Stevie Wonder boten den Musikern Gelegenheit, ihre Liebe für Jazziges auszudrücken. Eine spezielle Gesangseinlage, stimmlich untermalt von Markus Nentwich, gab Thomas Gansch mit dem Lied der EAV „Morgen“. Und dann hatten die Zuhörer „wirklich Glück, dass wir noch ein Stück haben“, kündete Gansch die Zugabe in Form des „schönsten Liedes von Billy Joel“ an – „And so it goes“. Großer Jubel beim Publikum.