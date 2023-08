Im Zeichen des Mondes im Schloss Waldreichs

Unter dem Abendmotto „Mondphasen“ widmete sich das Konzert der Meisterkurse im Rahmen von Allegro Vivo der Verwandlung und dem Wachstum – besonders in der Beschäftigung mit der Musik und dem Heranreifen der eigenen Fähigkeiten auf dem Instrument. Die Matinéen der Sommerakademie geben den Blick frei in die Musikwerkstatt, in der junge Menschen seit 45 Jahren lernen, die Musik als harmonischen Ausdruck der menschlichen Kommunikation und der Verbundenheit zu spüren und sich selbst darin auszudrücken. Es braucht viele Mondphasen, bis sich das Gelernte verfestigt und den Weg freimacht für die nächste Stufe und die nächsten Erfahrungen. Allegro Vivo ist dabei immer ein treuer Begleiter.

Zum diesjährigen 45. Geburtstag von Allegro Vivo mit 25 historischen Spielorten im gesamten Waldviertel waren 25 internationale Teilnehmer der Meisterkurse nach Waldreichs gekommen, um Werke von Bach, Beethoven, Schubert oder Gershwin zu präsentieren. Ob Klarinette, Viola, Violine, Klavier, Gesang oder Violoncello - die alte Kapelle bot auch hier den würdigen Rahmen. Das Konzert war übrigens ausverkauft.

Schloss Waldreichs wurde im Jahr 1258 erstmalig urkundlich erwähnt und gehörte im Mittelalter einem Ring an Wehrburgen an, der zum Schutz der österreichischen Mark errichtet wurde. In einer sehr bewegten Geschichte wurde es mehrmals zerstört und wechselte oftmals den Besitzer. Von der ursprünglichen Burg ist nichts mehr erhalten, die Ruine wurde in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von der Windhag-Stipendienstiftung wiederinstandgesetzt und dient seit 1990 als Sitz des Forstamtes Ottenstein, nunmehr Gut Ottenstein. Das Schloss beherbergt auch das Falknerei- und Greifvogelzentrum. Die Schlosskapelle von 1450 wurde 1669 umgebaut, von einem barocken Säulenaltar von 1721 sind nur noch Reste erhalten. Hier spürt man die Zeit und ihre Einflüsse an jeder Ecke.