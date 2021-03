Eine freiheitliche Forderung wurde kürzlich im Landtag von der ÖVP mehrheitlich abgelehnt. So forderte die FPÖ in einem Abänderungsantrag die Abschaffung der Zentralküche am TÜP Allentsteig. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz hat sich in der Vergangenheit immer wieder für eine Wiedereinführung der Truppenküche stark gemacht.

Seit der Umstellung 2012 „müssen nun noch mehr LKW Niederösterreich durchqueren, wodurch mehr CO2 ausgestoßen wird“, erklärt Kainz. Zusätzlich kritisiert er die größeren Müllmengen und die schlechtere Qualität der Speisen. Die ÖVP lehnte den FPÖ-Abänderungsantrag ab, beschloss aber mit den Stimmen von SPÖ und Grüne den eigentlichen Antrag, dass sich die Bundesregierung für den Ausbau der Autarkie der Kasernen und einen „Klimateller“ für die Soldaten eintreten solle.

Die von Alois Kainz eingebrachte Petition für die Strukturierung des Truppenübungsplatzes Allentsteig als Sicherheitsinsel erhielt außerdem eine Abfuhr der Regierung, kritisiert er per Aussendung: „Bundesministerin Tanner betont immer nur, dass es im Sinne der Stärkung von Autarkie, Nachhaltigkeit und Regionalisierung Überlegungen gibt, den TÜPl als Sicherheitsinsel zu strukturieren, die geprüft werden müssen. Tatsächliche Ausbaupläne gibt es de facto aber nicht.“