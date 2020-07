Musicalstar Anetta Szabo war bei den letzten beiden Kulturveranstaltungen in Allentsteig zu sehen. Mit der NÖN sprach sie darüber, wie sie zu dem Beruf gekommen ist und ihr Leben als Künstlerin.

Eigentlich wollte Szabo Popstar werden. Als sie zwei Jahre alt war, sind ihre Eltern mit ihr von Ungarn nach Oberösterreich gezogen. Ihr dortiger Musiklehrer hat ihr von der Musical Theatre Academy Puchenau erzählt. „Als ich dort zum ersten Mal hingefahren bin, wusste ich gar nicht, was Musical ist“, erzählt Szabo. Doch obwohl es nicht ganz ihrem ursprünglichen Karrierewunsch entsprach, ist sie, neben der Schule, dort geblieben. Später ist Szabo nach Wien gegangen, um dort drei Jahre Musical zu studieren. Vor ein paar Jahren hat sich ihr Vater den Traum vom Gasthaus erfüllt und in Allentsteig das Restaurant Seeterrasse eröffnet, wodurch Szabo ins Waldviertel kam.

Mit dem Schiff einmal um die Welt gereist

Erst kürzlich war sie in Allentsteig zu sehen und hören, bei den von Manfred Greisinger organisierten Kulturveranstaltungen. „Bei der ersten Veranstaltung war die maximale Anzahl an Besuchern bei strömendem Regen da, um uns zu unterstützen“, erzählt die 31-Jährige. Man habe sich gedacht, das könne man sich vom Wetter nicht gefallen lassen, und eine zweite Veranstaltung organisiert.

„Dafür haben da, glaube ich, manche einen Sonnenbrand bekommen“, meint Szabo, die auch bei der nächsten geplanten Kulturveranstaltung in Allentsteig wieder mit dabei sein wird. Durch diese Veranstaltungen werden unter anderem die Künstler in der Krise unterstützt. Ansonsten war die Musicaldarstellerin bereits in einigen Produktionen zu sehen, etwa in „Jesus Christ Superstar“ oder als Sarah in „Tanz der Vampire“. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr dabei ein Moment, in dem sie in der Hauptrolle ganz vorne auf der Bühne stand.

„Es ist trotz allem mein Traumberuf, weil dieses lebendige Gefühl habe ich nur auf der Bühne“ Anetta Szabo

„Du siehst die Menschen vorne und hast hinter dir die Unterstützung vom Chor. Das war ein überwältigendes Gefühl“, berichtet Szabo. Dass aber nicht immer alles glattgeht, hat sie ebenfalls schon erlebt, und ist etwa einmal vor der Verbeugung in den falschen Flügel gelaufen. „Ein Teil des Publikums hat mich dann gesehen. Das war ein Lacher für die Kollegen.“

Szabo spielte bisher aber nicht nur in Theatern. Sie war insgesamt etwa ein Jahr lang auf einem Schiff unterwegs. „Das ist wie eine eigene Welt“, sagt sie. Es sei schön gewesen, so viele verschiedene Orte zu sehen. Die Anstellung am Schiff bot außerdem die Möglichkeit, viele verschiedene Shows zu spielen, da manche Passagiere ja die gesamte Weltreise mitmachen würden. „Innerhalb von einem Monat lernst du dann etwa 20 Shows. Jeden Tag was anderes zu singen ist aber auch körperlich anstrengend“, bemerkt die Sängerin. Außerdem sei alles komprimierter gewesen, es gab keine Kulissen, weshalb man wirklich Qualität liefern musste – mit einer Live-Band statt großem Orchester.

Das Leben als Musicaldarstellerin ist jedoch nicht immer glamourös. „Man muss auf vieles verzichten. Wenn ich etwa für eine Anstellung ein Jahr nach Hamburg ziehe ist es auch mit einer Beziehung schwierig“, erzählt Szabo.

Außerdem müsse man ständig zu neuen Vorsingen, die Konkurrenz sei extrem groß. Zwischendurch sei man einmal arbeitslos und habe dann wieder sehr viel zu tun. „Mein längster Vertrag war für ein Jahr“, bemerkt die 31-Jährige, die viel unterwegs ist. Was sich für sie als weiterer Nachteil herausgestellt hat: „Ich habe versucht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen, aber ich bin durch meinen Beruf über der Grenze der Auslandsaufenthalte.“ Dabei fühle sie sich als Österreicherin und hatte immer hier ihren Hauptwohnsitz. „Das schmerzt, weil ich wählen will.“

Auffassungsgabe wird täglich gefordert

Trotz alledem kann sich die Musicaldarstellerin keinen anderen Beruf vorstellen. „Dieses lebendige Gefühl habe ich nur auf der Bühne“, erklärt sie. Für Produktionen wird etwa einen Monat vorher täglich geprobt. Man müsse dabei jeden Tag aufs Neue auffassungsfähig sein, da oft bis zur letzten Minute Änderungen vorgenommen werden. Dabei lerne man in kurzer Zeit aber viele Leute aus aller Welt kennen.

Als Nächstes wird Anetta Szabo in Fürth (Bayern) in „Die lustige Witwe“ zu sehen sein. Außerdem sind die dieses Jahr geplanten Festspiele in Luisenburg auf das kommende Jahr verschoben. „Da hatte ich Glück, die sind sehr loyal und haben dieselben Verträge noch einmal rausgeschickt“, bemerkt Szabo. Wie es ansonsten für sie weitergeht, ist noch nicht fix, da gerade die Vorsprech-Zeit für das kommende Frühjahr sei. In Deutschland gäbe es aber nun einmal mehr Möglichkeiten, weil es auch mehr Theater gibt.