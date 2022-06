Allentsteig 100 Jahre NÖ am Lastkrafttheater

Das Lastkrafttheater macht wieder in Allentsteig Station. Foto: Nikolaus Similache

D as „Lastkrafttheater“ ist wieder unterwegs und spielt am 8. Juni um 19.30 Uhr in Allentsteig am ÖAMTC-Platz (Zwettlerstraße 32).