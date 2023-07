495 Unterschriften hatten Einfluss auf Baulandwidmungs-Beschluss

Nachdem eine Bürgerinitiative in der Stadtgemeinde eine Unterschriften-Aktion zum Erhalt der Wälder in der Preuschenstraße und des „Generalsparks“ gestartet hatte (die NÖN berichtete), konnte diese vor kurzem 516 Stimmen an die Stadtgemeinde abgeben. Laut Stadtgemeinde mussten Unterschriften formal gestrichen werden, sodass 495 korrekte Unterschriften übrigblieben. Zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Initiativantrages waren 1.520 Personen zur Gemeinderatswahl in Allentsteig berechtigt. Diese Beteiligung von knapp über 32 Prozent hatte Einfluss auf die Gemeinderäte. Diese beschlossen in der Sitzung am 11. Juli einstimmig, dass das Grundstück in der Preuschenstraße nicht zum Bauland umgewidmet wird. „Wir haben gesagt, wenn die Bevölkerung das nicht will, dann werden wir das nicht machen, und so haben wir das beschlossen“, so Bürgermeister Jürgen Koppensteiner zur NÖN.

In einem Schreiben an die NÖN dankt die Bürgerinitiative der Allentsteiger Bevölkerung. Darin heißt es: „Ein Umdenken in der Gemeindeführung war nur durch euer Bewusstsein für schützenswerten Lebensraum und eure zahlreichen Stimmen möglich!“ Die Bürgerinitiative sei zuversichtlich, auch für den Generalspark eine gute, gemeinsame Lösung mit der Stadtgemeinde zu finden.

16 Baugründe sind zum Kauf angeboten

Die Stadtgemeinde befragte die Bürger nach Baulandreserven. Von 88 möglichen Baugrundstücken in der Stadtgemeinde besteht bei 16 Grundstücken Verkaufsbereitschaft. Von diesen 16 gehören vier der Gemeinde, eines der Republik Österreich, fünf sind ein zusammenhängendes Grundstück mit rund 2.000 Quadratmetern, fünf Grundstücke sind in Privatbesitz und ein Grundstück zum Teil zu kaufen.

