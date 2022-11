Abenteuer TÜPl

Allentsteig Vernichtungsaktion am TÜPl: Kriegsmunition wurde gesprengt

Von Metall und Rost von je her fasziniert, stachen ihr sofort die Kunstwerke ins Auge. Die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Artilleristen, Pioniere, Feuerwerker und Sprengdienste, berührte sie sehr, ist sie dort am Bunker doch in einer aufgeschnittenen Fliegerbombe zu sehen. „Ein wunderschönes Kunstwerk“, findet sie. Auf jeden Fall will sie bald eine TÜPl-Rundfahrt mitmachen, um noch mehr zu sehen.

