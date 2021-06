„Es war aber nicht so schlimm“, sagt Feuerwehrkommandant Franz Loidolt.

Der Wind habe zwar einige Planen und Dachlatten, mit denen die kaputten Dächer provisorisch abgedeckt worden sind, verweht: „Während der Nacht haben wir aber nur einen einzigen Einsatz zu verzeichnen gehabt“, so Loidolt.

"Geschäftiges Treiben"

„Überall auf den Dächern sieht man jetzt die Dachdecker, die die kaputten Dächer neu eindecken. Es ist ein geschäftiges Treiben“, meint der Feuerwehrkommandant. Seine Kameraden sind ebenfalls weiter im Einsatz, auch die Pionieren aus der Kaserne in Melk sind wieder im Katastrophengebiet..

Diesen Assistenzeinsatz hat Bürgermeister Jürgen Koppensteiner bei der Bezirkshauptmannschaft beantragt. „Das kann nämlich nur der Bürgermeister“, stellt Koppensteiner klar.

Zuvor hatte FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz behauptet, dass er selbst diesen neuerlichen Assistenzeinsatz auf Schiene gebracht habe, „Alois Kainz war von Donnerstag bis Sonntag, also die ersten Tage nach dem Hagelunwetter nicht in Allentsteig zu sehen. Er hat auch keine Zeit, als Stadtrat in der Schadenskommission tätig zu werden“, zeigt Koppensteiner auf, und: „Es ist mir unverständlich, wenn jemand einen politischen Vorteil in einer Katastrophensituation ziehen will.“

„Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob fachkundiges Personal, das mit Kränen usw. umgehen kann, einen derartigen Assistenzeinsatz leistet oder nicht“Alois Kainz

Nationalratsabgeordneter Kainz habe nur kritisiert, dass am Montag (28. Juni) keine Pioniere vor Ort waren. „Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob fachkundiges Personal, das mit Kränen usw. umgehen kann, einen derartigen Assistenzeinsatz leistet oder nicht“, sagt Kainz gegenüber der NÖN. Er habe am Dienstag als diese Soldaten wieder in Allentsteig eingetroffen sind, dem Bürgermeister für sein rasches Handeln gedankt.

Dem Vorwurf, dass er nicht in der Schadenskommission tätig werde, kann der FPÖ-Stadtrat nicht nachvollziehen. „Am Montag war ich bis 11 Uhr in dieser Kommission, am Dienstag hatte ich eine Untersuchung in einem Wiener Krankenhaus. Auch wenn ich gesund aussehe, innen schaut es etwas anders aus, ich muss mir meine Kräfte einteilen. Außerdem ist meine Gattin in dieser Kommission tätig.“ Kainz dankt in seiner Aussendung auch allen, die bei diesem Einsatz in Allentsteig ihr Bestes geben.

Laut Bürgermeister Koppensteiner werden die Melker Pioniere noch diese Woche in Allentsteig im Einsatz stehen.