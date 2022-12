Aufgeheizte Stimmung: Zoff im Gemeinderat

Werbung

Naturschutz oder Stadterweiterung? Diese große Frage stellt sich schon seit geraumer Zeit in Allentsteig. Der geplante Ankauf des Generalsparks entlang der Wiener Straße spaltet auch den Gemeinderat.

Stadtrat Alois Kainz (FPÖ) ist gegen den Kauf des Generalsparks. Foto: Foto Archiv

Während die ÖVP auf der Suche nach neuem Bauland ist, stellt sich die FPÖ, allen voran Stadtrat Alois Kainz, gegen das Vorhaben. Er äußert Naturschutzbedenken rund um einen gefährdeten Schmetterling und kreidet dem Bundesheer an, dass keine Prüfung auf den Wert der Fläche als schützenswerten Naturraum stattfand.

Generalspark steht kurz vor dem Verkauf

Jetzt geht der mögliche Besitzerwechsel des Areals in die heiße Phase. Mit Ende November steht die Fläche offiziell zum Verkauf bereit. Kainz sprach das Thema deshalb erneut in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rahmen eines Dringlichkeitsantrags an. „Bleibt die Gemeinde dran?“, fragte er Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP). Die eindeutige Antwort: „Aus unserer Sicht ist ein Kaufangebot sinnvoll. Es geht um acht Hektar direkt im Stadtgebiet. Das ist eine Jahrhundertchance, dieses Grundstück für die Gemeinde sicherzustellen.“ Der Generalspark sei strategisch enorm wichtig, da es sonst keine anderen großen Grundstücksreserven für die nächsten Jahre mehr gäbe.

Kainz stellte daraufhin den Antrag, von einem möglichen Kauf Abstand zu nehmen. Diesem stimmte allerdings nur die FPÖ-Fraktion zu, während sich Bürgerlisten-Gemeinderat Walter Eberl enthielt. Koppensteiner verlautbarte im Anschluss, dass ein Kaufangebot für den Generalspark in der Dezember-Sitzung beschlossen werden soll.

Zu wenig Initiative im Energiebereich?

Gemeinderat Walter Eberl (WIR) will mehr Initiativen zur Energiewende. Foto: NOEN

Damit aber nicht genug, kam es im Anschluss auch noch zu einer Diskussion zum Thema Energie. Walter Eberl kritisierte erneut die Gemeindeführung, da diese zu wenig Handlungsbereitschaft in Sachen Klimaziele, Bürgerbeteiligung etc. zeigen würde.

„Die Gemeinde hat weitaus bessere Möglichkeiten als jeder Privatunternehmer. Man könnte Flächen für Photovoltaik umwidmen, Wärmepumpen installieren und viel mehr. Warum tun wir nichts?“, fragte er.

Stadtrat Ewald Gamper (ÖVP) will keine PV-Anlagen am Boden. Foto: NOEN

Der Idee von PV-Anlagen auf dem Boden zeigte sich Stadtrat Ewald Gamper (ÖVP) allerdings sehr kritisch gegenüber: „Wir haben unzähliges Potenzial auf den Dächern. Bevor das nicht ausgeschöpft ist, sollten wir keine Bodenflächen machen.“ Das nächste PV-Projekt der Gemeinde sei eine Anlage auf dem Bauhof im kommenden Jahr.

Nachdem auch der Kindergarten eine PV-Anlage bekommen soll, wies Bürgermeister Jürgen Koppensteiner die Anschuldigung zurück, dass man nichts in diesem Bereiche mache. „Die Energiewende wird an mangelnder Flächenwidmung scheitern“, blieb Eberl jedoch standfest und bezeichnete Energiestadtrat Ewald Gamper in seiner Arbeit als „Nockapatzl“. Daraufhin gingen im Gemeinderat die Wogen richtig hoch. „Ich verbiete jegliche persönliche Beleidigungen“, mahnte Bürgermeister Koppensteiner.

Die aufgeheizt Stimmung könnte sich durchaus auch auf die kommende Dezember-Sitzung übertragen und jeglichen Schnee rund ums Rathaus schmelzen.

