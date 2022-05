Aus dem Gemeinderat: Marathon-Sitzung

Werbung

Es sei Demokratie, es sei Politik-zermürbend – so einige Stimmen der Anwesenden bei der Gemeinderatsitzung am Donnerstag, 28. April, im Stadtamt. Auf jeden Fall war sie lebendig, es wurde viel gelacht, heftig diskutiert, die Oppositions-Parteien WIR und FPÖ stellten viele Fragen. Nach vier Stunden Sitzung konnten die anwesenden Gemeinde- und Stadträte inklusive Bürgermeister und Stadtamtsdirektor den öffentlichen Teil der Sitzung mit 33 Punkten und drei Dringlichkeitsanträgen abschließen. Darauf folgten noch zwei Punkte im nicht öffentlichen Teil.

Schwerpunkt dieser Gemeinderatssitzung war der Rechnungsabschluss 2021 (siehe Infobox). Bürgermeister Jürgen Koppensteiner: „Trotz der Umsetzung von wichtigen Vorhaben in einer Gesamthöhe von 1,6 Millionen Euro konnten wir uns sowohl beim Nettoergebnis als auch beim Haushaltspotential gegenüber dem Vorjahr verbessern. Zwar mussten auch Darlehen für die Bereiche der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung aufgenommen werden, jedoch stellen diese Kosten auch eine Investition für die Zukunft dar, da diese für die Ver- und Entsorgung des neuen Siedlungsgebiets ,Am Schlossblick‘ dienen. Alles in allem kann man dem Rechnungsabschluss 2021 entnehmen, dass in Allentsteig gut gewirtschaftet wird.“

Folgende Projekte wurden mehrheitlich beschlossen(BEträge gerundet): die Sanierung der Mauer an der Kirchengasse um 24.100 Euro, Förderung von Anschaffung von Bekleidung für die FF Allentsteig um 1.200 Euro, Förderung der Anschaffung von zweispurigen E-Fahrzeugen und klimarelevanten Projekten, Erlass der Gebrauchsabgabe für Schanigärten 2022, automatisiertes Zutrittssystem für das Museum im Schüttkasten und die Sanierung dessen Fassade sowie die Belebung des Jugendraumes.

