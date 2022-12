Brandschutz: Spezialtraktoren für TÜPl-Pflege

Sebastian Landauf pflegt als forstwirtschaftlicher Mitarbeiter mit den splittergeschützten Traktoren die Landschaft am TÜPl. Mit den mächtigen Traktoren zieht er Spezialmaschinen für Wald- und Forstwirtschaft. Diese splittergeschützten Spezial-Traktoren schützen ihn in TÜPl-Gebieten, in denen Blindgänger vorkommen könnten.

Foto: Sonja Eder