Brandschutzmaßnahme am TÜPI: Ein klimafitter Wald entsteht

Nach den Rodungen der durch Borkenkäfer geschädigten Fichtenwälder und dem großen Flurbrand am TÜPl im heurigen Frühjahr fand eine groß angesetzte Aufforstung im Herbst statt.

Pilotprojekt: Roland Schöller und Forstlehrling David Auer setzen einen Laubbaum zwischen zwei Fichten - das soll Wildverbiss vermeiden und ist billiger als ein Zaun. Ist der Laubbaum stark genug, werden die Fichten wieder gefällt. Foto: Foto Sonja Eder

50.000 Jungbäume wurden – neben Naturverjüngung – auf einer Fläche von 60 Hektar am TÜPl gesetzt. Dabei handelt es sich überwiegend um Laubbäume, die nicht bei uns im Waldviertel, sondern im pannonischen Klima aufwuchsen und generell im nächstniedrigeren Wuchsgebiet zu finden sind, dem pannonischen Tief- und Hügelland. Der Grund dafür ist, dass dieser Wald auch bei zunehmender Trockenheit gut wächst. „Wir wollen die Wälder für die zu erwartende Klimaänderung fit machen“, informiert TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch. Bei den Bäumen handelt es sich um Traubeneiche, Stieleiche, Linde, Vogelkirsche, Baumhasel, Rotbuche, Bergahorn, Hainbuche und Schwarznuss. Aus militärischen Gründen, wie etwa als Lärmschutz, ist ein zehnprozentiger Nadelholzanteil notwendig. Gesetzt wurden hier Kiefer und Lärche. In zehn bis 15 Jahren soll in diesen Flächen ein geschlossenes Kronendach für Beschattung, Feuchtigkeit und wenig Bodenbewuchs sorgen.

Ausreichend Raum für Pilotprojekte am TÜPl

Einige Fichten wurden aber doch mitgepflanzt, allerdings minderer Güteklasse. „Wir setzen einen Laubbaum zwischen zwei Fichten, um Wildverbiss zu verhindern, ohne das Gebiet einzäunen zu müssen“, erzählt Forstfacharbeiter Roland Schöller. Später, wenn der Laubbaum groß und stark genug ist und keinen Schutz mehr braucht, werden die Fichten gefällt. Da Fichten flach und Laubbäume tief wurzeln und sich auch über der Erde unterschiedlich entwickeln, würden sich die Bäume nicht beim Wachsen behindern.

Auch der Eichelhäher hilft beim Entstehen des Waldes. Sein natürliches Verhalten, sich einen Wintervorrat in der Erde anzulegen, nützt Förster Christian Schweinberger: „Ich habe rund 500 Kilogramm Eicheln von hervorragenden Bäumen gesammelt, die ich in vier Eichelhäherfütterungen dem Vogel anbiete.“ Die vergrabenen Eicheln, die er nicht mehr findet, treiben im Frühjahr an und werden bald zu Bäumen, so schreitet die Naturverjüngung voran. Als Brandschutzmaßnahme werden Waldbrandriegel gepflanzt. Dabei handelt es sich um Waldstreifen mit einer Tiefe von 50 bis 100 Meter, welche ausschließlich mit Laubholz in sehr engem Verband gepflanzt werden.

Sicherheit geht natürlich bei der Arbeit vor! Da die Aufforstung im blindgängergefährdeten Raum stattfand, musste jedes Pflanzloch durch einen Kampfmittelbeseitiger mit einem Minensuchgerät abgesucht werden. Die Stellen wurden dann mit einem Spray markiert, und dort konnte der neue Baum gepflanzt werden.

Über weitere Brandschutzmaßnahmen am TÜPl lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

