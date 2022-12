Brandschutzmaßnahme: Pioniere werken

Werbung

Der Truppenübungsplatz Allentsteig hat den Auftrag, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit Truppen hier üben können. Bei Manövern kommt es manchmal zu Bränden, im Jahr brennt es am TÜPl bis zu 30 Mal. Damit sich diese Brände nicht unkontrolliert ausbreiten, setzt man am TÜPl zahlreiche Maßnahmen, auch zum Schutz der Anrainer und ihren landwirtschaftlichen Gebieten. Erkenntnisse aus dem Flurbrand im heurigen Frühjahr und klimatische Veränderungen fließen bei den Aktivitäten mit ein.

Nachdem gerade 50.000 Bäume gesetzt wurden (die NÖN hat berichtet), wird derzeit an der Errichtung von Brandschutzstreifen gearbeitet. „Wir wollen nicht beherrschbare Brände im Offenland verhindern“, so TÜPl-Kommandant Gaugusch. 60 Kilometer von 20 Meter breiten Brandschutzstreifen wurden bereits geschaffen, weitere 150 Kilometer sind in Arbeit, und zusätzlich sind rund 100 Kilometer Brandschutzstreifen im Wald geplant.

Da auf rund 8.000 Hektar des insgesamt 157 Quadratkilometer großen Geländes mit Blindgängern und auch Sprenggranaten der Artillerie zu rechnen ist, muss zum Schutz der Menschen zur Herstellung von Brandschutzstreifen in diesen Bereichen auf einen Minenräumer zurückgegriffen werden (siehe Foto). Diese Maschine wird aus einem splittergeschützten Fahrzeug ferngesteuert, und somit können in diesen hoch gefährlichen Gebieten Brandschutzstreifen hergestellt und gepflegt werden.

Der ferngesteuerte „Mulcher“ fährt mit einer Geschwindigkeit von 1,7 Kilometern pro Stunde und hat eine Spurbreite von 2,5 Metern. Bedient wird er von Soldaten der Pioniere Melk.

