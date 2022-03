Bundesheer: Ein Neubeginn am Truppenübungsplatz

Werbung

Von Truppenübenden oft verwünscht, von Militärs gerne beübt und von der angrenzenden Zivilbevölkerung manchmal missverstanden. Auf seine Art ist dieses militärische Übungsgelände einzigartig in Österreich.

Während der Regierungszeit von Julius Raab wurde der Truppenübungsplatz 1957 an das Bundesheer übergeben. Vorangegangen war die Enteignung des Gebietes 1938 durch die Deutsche Wehrmacht. Danach nützte die Rote Armee die Baulichkeiten als Kriegsgefangenenlager und später die Schießbahnen und die Infrastruktur als militärisches Übungsgebiet. Nach dem Abzug der Roten Armee wurde das weitläufige Gelände sowohl dem Bundesheer als auch ein nicht unbeträchtlicher Teil der Windhag’schen Stipendien Stiftung zugesprochen.

Im Laufe seiner wechselhaften Geschichte geriet das nunmehr unbesiedelte Gebiet in den Fokus zahlreicher Begehrlichkeiten. Neben nachvollziehbaren Forderungen zur Wiederbesiedelung erfolgten Planungen zum Straßenausbau. Weiters war das Gebiet als Atomendlager, Mülldeponie, als bevorzugtes Jagdrevier oder mit einem neuen Campingplatz im Stauseebereich immer wieder im Gespräch. Zwischenzeitlich rücken selbst Windräder immer näher. Trotz des zusätzlichen Schutzes des Geländes als Natura 2000-Gebiet wurde sogar über die Errichtung eines Gefängnisses nachgedacht.

2012 markierte eine große Wende

Das Jahr 2022 gilt gleichsam als 10-jähriges Jubiläumsjahr für einen Neubeginn. 2012 wurde offiziell die beabsichtigte Auslagerung der Forst- und Jagdaufgaben ad acta gelegt. Davor schien die Privatisierung und Übernahme des Geländes durch die Bundesforste eine beschlossene Sache.

Im Rahmen eines Sparpaketes Ende 2010 sollte auf Betreiben von Bundesminister Norbert Darabos die Ausgliederung des TÜPl im Parlament beschlossen werden. Ein schlau formulierter Abänderungsantrag des FP-Wehrsprechers Norbert Fichtenbauer führte zur Verwirrung innerhalb der SP-Fraktion. Diese stimmte schließlich unwissentlich gegen ihr eigenes Vorhaben. Der Ärger beim damaligen Clubobmann Josef Cap war dementsprechend groß.

Nicht zuletzt war es der Zwettler GÖD-Bezirksvorstand mit Rosa Golob-Fichtinger und die begleitende Berichterstattung in der NÖN, welche eine Gegenbewegung zum geplanten Vorhaben auslöste. Es ging schließlich um den Erhalt der rund 50 Arbeitsplätze in der damaligen Heeresforstverwaltung. Am Tag der denkwürdigen Parlamentssitzung war Präsident Fritz Neugebauer schon über die Brisanz der Abstimmung instruiert. Dank seiner umsichtigen Debattenführung im Parlament konnte alles in geordneten Bahnen ablaufen.

157 Quadratkilometer Fläche mit vielen Aufgaben

Die beabsichtigte Übernahme der Forst- und Jagdaufgaben des TÜPl an die Bundesforste hätte sich für das Bundesheer fatal ausgewirkt. Es wäre nur mehr Untermieter mit beschränkten Möglichkeiten gewesen. Nachdem im Frühjahr 2012 das Vorhaben, das TÜPl- Gelände an die österreichischen Bundesforste zu vergeben, endgültig ad acta gelegt wurde, ging es wieder aufwärts. Ab 2019 wurde mit der neuen Bezeichnung Gefechtsübungszentrum ein fortschrittlicher Weg vorgezeichnet. Inzwischen erhielt das TÜPl-Kommando eine ganz neue Organisationsstruktur.

Während für den militärischen Bereich das TÜPl-Kommando verantwortlich zeichnet, sind im MSZ 6 (Militärisches Servicezentrum 6) die Aufgaben der Buchhaltung und der Materialbuchhaltung zusammengeführt. Beim Leiter des MSZ 6 Andreas Berger laufen die Fäden für Finanzmittel, der Kontrolle, aber auch der Geschäftsgebarung aus den Bereichen Forst, Landschaftspflege, Jagd, Holzernte und Steinbruch zusammen. Der Mistelbacher Andreas Berger ist für diese Position durch sein Studium als Forstakademiker im Anschluss an seine Berufsoffizierausbildung gut gerüstet.

An der Spitze der gesamten Organisation steht der TÜPl- Kommandant. Seine Aufgabe besteht darin, die unterschiedlichen Fachbereiche des 157 Quadratkilometer großen Gebietes zu koordinieren und zu leiten. Oberst Herbert Gaugusch ist seit Jahren geschäftsführender Leiter.

„Ich sehe die Zukunft des TÜPl in der Weiterentwicklung zu einem Trainingszentrum für Österreichs Sicherheit. Selbstverständlich schließt das die Mitbenützung der örtlichen Strukturen durch die Blaulichtorganisationen ein,“ betont Gaugusch. Er sieht die weiteren Schwerpunkte im Ausbau der urbanen Trainingsanlage Steinbach, der Erweiterung der simulationsgestützten Ausbildungsmittel und der Modernisierung der Betriebsinfrastruktur.

