Bundesheer feierte "65 Jahre Garnison"

Allentsteig im Wandel der Zeit. Das Bundesheer feierte am Freitag „65 Jahre Garnison Allentsteig“, verbunden mit der Angelobung von 211 Rekruten aus den Garnisonen AAB4 und TÜPl Allentsteig, die am Hauptplatz in Allentsteig Aufstellung nahmen.

Am Nachmittag erfreute die Militärmusik NÖ die Besucher mit dem Platzkonzert im Meierhof, während die Ehrengäste auf der Ehrentribüne Platz nahmen. Die Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner schritt gemeinsam mit dem Chef des Generalstabes Rudolf Striedinger , Landesrat Ludwig Schleritzko , dem Kommandanten des AAB4 Michael Vitovec , dem Kommandanten des TÜPl Allentsteig, Herbert Gaugusch , Allentsteigs Bürgermeister Jürgen Koppensteiner und dem kommandierenden Major Winter unter den Klängen der Militärmusik die aufgestellten Truppen ab.

Bundesministerin Klaudia Tanner mit den Ehrengästen bei der Angelobung. Foto: NOEN

Die Flaggenparade vor der Angelobung. Foto: NOEN

Nach der Flaggenparade erfolgten die Grußworte von Jürgen Koppensteiner, Herbert Gaugusch, Militäroberkurat Oliver Hart , Ludwig Schleritzko und Klaudia Tanner an die zahlreichen anwesenden Kommandanten und Militärs, ehemaligen Kommandanten des TÜPl Allentsteig, öffentlichen Körperschaften und Behörden, Bürgermeister der Partnerschaftsgemeinden, Partnerschaftsunternehmen, Blaulichtorganisationen, die zahlreichen Verwandten, Angehörigen und Freunde der angetretenen Rekruten sowie die zahlreichen Besucher aus ganz Niederösterreich. Es erfolgte die imposante und stimmengewaltige Angelobung aller Rekruten, mit dabei die Standarten der beiden Truppenköper, im Choral, mit den Worten „Ich gelobe“, vorgesprochen vom Kommandanten des AAB4 Michael Vitovec.

In weitere Folge erfolgte der Abmarsch der Truppen, angeführt von der Militärmusik NÖ zum Meierhof, zur weiteren Feier „65 Jahre Garnison Allentsteig“.

Feierliche Angelobung der Rekruten: „Ich gelobe“ aus über 200 Kehlen! Foto: Foto Fritz Schiller

Festakt im Meierhof

Nach der Angelobung der Rekruten von der AAB4 und TÜPl Allentsteigen wurden die zahlreichen Ehrengäste, Rekruten und Besucher in den Meierhof geladen.

Die Stadtkapelle Allentsteig umrahmte musikalisch den Festakt. Es wurden zahlreiche Ehrungen im Rahmen der vielen Partnerschaften des TÜPl Allentsteig mit den Anrainergemeinden, Banken (HYPO NOE), Versicherungen und Firmen, vorgenommen.

Weiteres bedankten sich die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild, durch Bürgermeister Silva Riedl-Weixlbraun und die Stadtgemeinde Zwettl mit Bürgermeister Landtagsabgeordneten und Ökonomierat, Franz Mold, mit einem Geschenk beim TÜPl Kommandanten Gaugusch. Die HYPO NOE in Anwesenheit von Vorstand Udo Birkner festigten die 10-jährige Partnerschaft mit dem TÜPl A und der AAB4 mit der Unterschrift der Urkunden.

Es folgte nun der Bieranstich mit General Striedinger gemeinsam mit dem Militärkommandanten NÖ, Jawurek, konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten, erfolgreich durchgeführt werden.

Zu Köstlichkeiten aus der Truppenküche wurden alle Besucher herzlichst eingeladen. Weitere Treffpunkte waren der Bierbrunnen und die Wein Bar der Restaurant HORA. Die gemeinsame gesellige und angenehme Unterhaltung wurde mit der Musik der Stadtkapelle unterstrichen.

Zwei gelungene Veranstaltungsfeiern des Österreichischen Bundesherr zeigt wie beste Öffentlichkeitsarbeit und Zugang zur Bevölkerung.

