Seit Neujahr ist das kleine Café Hoppala in Allentsteig ein Nichtraucherlokal. Es kämpft seither auch mit Umsatzeinbußen.

Da es aus gesundheitlichen Gründen der Inhaberin Sonja Pest nicht mehr möglich war, Raucher in ihrem Lokal zu begrüßen, entschied sie sich zu diesem Schritt. Ein für sie kein leichter Weg: „Mir persönlich geht es jetzt viel besser. Ich bekomme mehr Luft, und fühle mich um einiges wohler. Aber die Einnahmen bleiben aus.“ Als Ausweichmöglichkeit hat Pest in eine kleine Hütte im Schanigarten investiert. Diese wird aber nicht beheizt.

Einnahmen gingen um 50 Prozent zurück

Eingefleischte Raucher bleiben aber dem Lokal fern, was zu massiven Umsatzeinbußen führt. In den letzten drei Wochen musste die Wirtin mit 50 Prozent weniger Einnahmen kalkulieren. „Ich kann die Raucher ja verstehen, dass sie lieber eine Zigarette im Warmen genießen. Und ich bin ihnen nicht böse, wenn sie nicht mehr kommen“, zeigt sich die Inhaberin verständnisvoll.

Die Besucher Rudolf Spitzer, Johann Neuhauser, Adolf Klein, Johann Okrina, Margarete Draxler, Karl Draxler und Gerhard Elsigan freuen sich mit Inhaberin Sonja Pest (Mitte) auf das neu gestaltete Nichtraucherlokal Café Hoppala. | privat

Zuvor hatte sie überlegt, eine bessere Entlüftung zu installieren, aber durch die Unentschlossenheit der Politik ließ sie dieses Vorhaben bleiben. Ihrer Meinung nach bringt eine teure Lüftung nichts, wenn die Regierung womöglich in einem Jahr das absolute Rauchverbot in der Gastronomie doch durchsetzt. „Diese Unentschlossenheit macht es den Wirten nicht gerade leicht. Besser wäre es, wenn Lüftungsanlagen gefördert werden, und nicht Lokale räumlich getrennt werden müssen“, so Pest.

Sie hofft, dass diese Durststrecke bald ein Ende hat und sie wieder mehr Gäste willkommen heißen darf. Den Schritt zur Umstellung hat sie aber bis dato nicht bereut.