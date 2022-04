Der Luxus vom Sauna-Boot

Werbung

Es war an einem Abend im vergangenen Dezember, als Franz Weghuber (31) – wie schon oft – in die Sauna bei Martin Litschauer (31) im Haus von dessen Eltern eingeladen war. „Nach der Sauna gehen wir immer zum Abkühlen in den Garten, der an den Stadtsee grenzt. Und da haben wir aus einer Laune heraus gesagt, es wäre cool, mitten auf dem Stadtsee eine Sauna zu haben und von dort aus gleich nach dem Schwitzen ins kalte Wasser zu springen,“ erzählt Franz Weghuber.

Und weil die beiden Männer von dieser Idee so begeistert waren, haben sie kurz darauf begonnen, diese schwimmende Sauna zu bauen, um noch im selben Winter dieses Erlebnis auskosten zu können.

Die Idee stammt von Franz Weghuber, der auch Planer bei Hartl Haus ist und das SaunaBoot sofort technisch umsetzen konnte. „Mein Freund Martin war der Commis, er hat immer alles zugeschnitten und mitgemacht“, lacht Franz Weghuber. Am Sauna-Boot werkeln konnten die beiden immer nur an den Wochenenden, da Martin Litschauer als Lehrer in Wien arbeitet. Trotzdem war das Sauna-Boot schon Mitte Jänner fertig und konnte dann auch erstmals vom Stapel laufen, wie es in der Boots-Fachsprache heißt. Vom ersten Saunieren auf dem See berichtet Weghuber: „Es war am Abend, wir haben drinnen kein Licht, draußen war es komplett dunkel, und wir haben nur die Sterne gesehen.“ Inzwischen haben die Freunde schon sicher zehn Mal im Saunaboot geschwitzt, manchmal waren sie auch schon zu viert. „Mehr geht sich nicht aus, das wird zu knapp“, weiß Weghuber.

Verwunderung über schwimmendes Objekt

Spaziergänger würden schon interessiert schauen, was denn da auf dem See schwimmt, so Weghuber. „Und auch der Wirt vom Seerestaurant Hora gibt den fragenden Besuchern gerne Auskunft über unser Sauna-Boot“, lacht er.

Beobachtet fühlen sich die Sauna-Boot-Benutzer dennoch nicht, denn es gäbe im Innenraum kein Licht, also würden sie nicht wie in einer Auslage sitzen, obwohl die Seitenwände des Sauna-Aufbaues auf dem Boot aus milchglasartiger dicker Folie besteht.

„Wir heizen die Sauna mit einem Zeltofen, der mit Holz befüllt ist. Die Saunasteine machen wir in der Glut heiß und legen sie dann in einen Blechkübel. Darin machen wir den Aufguss“, beschreibt Weghuber die reduzierte Saunatechnik. „Wir haben die Sauna bis zu 90 Grad erhitzen können“, sagt er stolz. Mögen tun die beiden jungen Männer gerne Eukalyptus-Saunaöl oder „die, die bei Martins Eltern in der Sauna stehen“, lacht Franz Weghuber.

Leichte Bauweise und einfache Saunatechnik

Die Sauna hat die Größe von knapp neun Quadratmetern und ist eben eine Eigenkonstruktion. Sie kann aus dem Wasser auf einen Anhänger gehoben und in den Garten verschoben werden. Zudem ist sie trotz der leichten Konstruktion sehr beständig. „Beim Sturm im Jänner hat sie gut gehalten, es ist eine Holzriegel-Bauweise, so wie bei Hartl Haus gebaut wird“, so der Planungs-Profi.

Was werden die beiden nun machen, falls sie Anfragen bekommen? Geht die Sauna in Serienproduktion? Weghuber lacht: „Anschauen könnten sich die Leute das schon, wie wir das gebaut haben, weil für einen privaten Teichbesitzer ist das sicher interessant.“

Noch haben Weghuber und Litschauer kein neues Bauprojekt dieser Art, aber: „Wir haben uns überlegt, das Sauna-Boot upzugraden, weil es uns wirklich richtig gut gefällt, da draußen zu saunieren“, so Weghuber.

Zwar ist der Winter nun definitiv vorbei, und Martin Litschauer befindet sich gerade auf einer Reise in den Süden. „Wenn er wieder da ist, werden wir das Sauna-Boot sicher noch einige Male benützen – zumindest solange die Abende noch kalt sind. Im Sommer gehen wir eher nicht in die Sauna.“

Soll das Sauna-Boot dann „eingesommert“ werden? „Da wird sie dann vielleicht als Floß am Allentsteiger Stadtsee verwendet“, überlegt Weghuber.

Bewegt und gesteuert wird das Sauna-Boot übrigens nur mit zwei Stand-Up-Paddeln.

