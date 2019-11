Die Allerheiligen- und Allerseelenfeiern wurden auch dieses Jahr wieder von vielen Gästen besucht.

Die Messe in Döllersheim zelebrierten Alt-Abt Wolfgang Wiedermann und Pater Gregor Bichl vom Stift Zwettl, umrahmt von der Chorgemeinschaft Windigsteig. Ab Mittag konnte in der Kirche eine Fotoausstellung mit alten, bearbeiteten Bildern über das frühere Leben in und um Döllersheim besichtigt werden.

In der Pfarre Allentsteig zogen nach dem Allerheiligen-Gottesdienst an die 300 Teilnehmer, angeführt von der Stadtkapelle, zum Kriegerdenkmal. Nach dem Gedenken von Pfarrmoderator Slawomir Grabiszewsk und der Ansprache von Bürgermeister Jürgen Koppensteiner zogen die Stadtkapelle und Abordnungen von Kameradschaftsbund, Feuerwehr und Rotem Kreuz zum Pfarrfriedhof, wo der Pfarrmoderator die Gräber segnete.

Beim Totengedenken der Garnison Allentsteig am Soldatenfriedhof des Truppenübungsplatzes Allentsteig wurde zu Allerseelen an die Soldaten, Opfer und Zivilisten der beiden Weltkriege sowie an die Soldaten, die während ihres Dienstes verunglückten, gedacht. Diesmal waren Militärsenior Michael Lattinger (evangelisch) und Militärkaplan Christoph Gmachl-Aher (römisch-katholisch) sowie Oberst Herbert Gaugusch und Franz Teszar als Vertreter des Schwarzen Kreuzes dabei. Kränze wurden unter anderem von der UOG-Allentsteig, der Stadtgemeinde Allentsteig und dem Land niedergelegt.