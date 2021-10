Der neue Kommandant:

Oberst Michael Vitovec wurde 1968 geboren, lebt in einer Partnerschaft und hat eine Tochter. Er schloss an der Theresianischen Militärakademie Wr. Neustadt 1998 seine Berufsoffiziersausbildung ab. Seine Karriere als Offizier begann im Jahr 1998 beim Panzergrenadierbataillon 9 in der Kuenringer-Kaserne Weitra. Seine weitere Laufbahn führte ihn 2004 als Stabsoffizier in die Radetzky-Kaserne Horn und im Jahr 2006 zu seiner jetzigen Dienststelle. Beim AAB4 war er vor seiner Tätigkeit als Kommandant als S3 Offizier tätig und so für Ausbildung und Einsatz zuständig. Internationale Erfahrung sammelte er bei Einsätzen als Bataillonskommandant in Bosnien-Herzegowina.