Die Wienerin war mit ihrem 48-jährigen Lebensgefährten aus Allentsteig am 4. Mai in einem Wald in Thaua mit Waldarbeiten beschäftigt. Der Allentsteiger schnitt eine Föhre um, jedoch verfing sich dieser Baum in einer nahestehenden Eiche.

Die Föhre löste sich aber plötzlich und wurde durch einen anderen Baum in der Fallrichtung abgelenkt. Dort befand sich die Wienerin und die Föhre traf sie im Kopf- und Schulterbereich. Mit der Rettung wurde die Wienerin ins Spital nach Horn gebracht.