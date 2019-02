Die Landfleischerei Klang und die Knödelmanufaktur Klang werden fusionieren. Der Zeitpunkt steht noch nicht genau fest, die Verantwortlichen rechnen im März oder April damit. Damit werden zwei Unternehmen einer Familie zusammengeführt, wovon sich Fleischermeister Karl Klang und sein Bruder Rainer Klang tolle Synergieeffekte versprechen.

Anstoß für die Fusion war aber ein anderer: Fleischermeister Karl Klang konnte wegen gesundheitlichen Problemen in seiner Firma nicht immer verfügbar sein. „So kann Karl auch besser vertreten werden und er muss nicht mehr so auf den Verkauf achten. Stattdessen kann er sich auf seine Kernkompetenzen in der Produktion konzentrieren“, betont Rainer Klang, der mit seiner Gattin Ingeborg die Knödelmanufaktur betreibt.

20.000 Knödel pro Woche handgedreht

Dort werden rund 20.000 Knödel pro Woche mit 15 Mitarbeitern handgefertigt hergestellt, 2018 wurden 240 Tonnen Erdäpfel für die Knödel geschält und verarbeitet. Fleischermeister Karl Klang versorgt die Knödelmanufaktur immer schon mit seinen Fleischprodukten. Verkauft werden die Knödel zum Beispiel Grammel- oder Fleischknödel, in den bedeutendsten Supermarktketten Österreichs wie Billa und Spar.

Rainer Klang sieht in der Fusionierung zahlreiche Vorteile, denn das zukünftig gemeinsame Fleischereigeschäft wird auch durch die verschiedenen Knödel mehr Angebot haben und Laufkunden können so in Zukunft auch in den Genuss der von Hand gedrehten Klang-Knödel kommen. Gleichzeitig erlaubt es der Fleischerei, mehr Ware in bestimmten Segmenten anzukaufen, denn diese kann man auch leicht wieder zu Knödel weiterverarbeiten.

„Die Landfleischerei Klang macht noch alles selbst, vom Schlachten bis zum Wursten“, ist Karl Klang stolz. Auch bei dem im Betrieb verwendeten und verarbeiteten Fleisch gibt es kaum Ausnahmen: Vom Wild bis zum Rind über Schwein und auch Pferd wird hier noch alles verwertet.

Auf andere Auszeichnungen kann der Fleischermeister stolz sein: Unter anderem gewann er bei der „Blunzn“-Weltmeisterschaft in Frankreich in den letzten beiden Jahren in Folge den „Grand Prix d’Autriche avec coupe“, der ihn als besten österreichischen Teilnehmer auszeichnet.

Unternehmen ist nachhaltig abgesichert

Auch der Blick in die Zukunft ist beruhigend: Rainer und Ingeborg Klangs Sohn, Rainer jun. absolviert derzeit eine Lehre als Fleischer und befindet sich im 2. Lehrjahr. Er lernt in der Fleischerei Ebner in Irnfritz.