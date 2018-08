In bauchigen 0,33 ml-Flaschen reiht sich im ehemaligen Hager‘schen Freihof in Allentsteig „Smithfield Stout“ an „Smoky Stramash“ und „Brompton Bitter“. Dabei handelt es sich um Ales, also obergäriges Bier, das das Paar Erika Schrinner und David Thomas dort herstellt und verkauft.

Die NÖN besuchte die beiden in ihrem Biershop „Brauviertel“ an der Allentsteiger Hauptstraße. „Angefangen hat alles, als ich meinem Mann vor vielen Jahren ein Hobby-Brauset zu Weihnachten geschenkt habe“, erklärt Erika Schrinner. Seitdem tüftelt der gebürtige Brite an der Rezeptur der aktuell zehn verschiedenen Ale-Sorten. „Vieles entwickelt sich aus dem Ausprobieren heraus weiter“, sagt Schrinner.

Das erklärte Ziel der beiden sei es, typisches britisches Bier für die Waldviertler zu brauen. Stilecht kommt dafür original Maris Otter Gerstenmalz von der bekannten Thomas Fawcett Mälzerei in Castleford, West Yorkshire. Die Hopfensorten Fuggles, First Gold und Goldings kommen aus Kent, dem „Garden of England“, so Thomas. Er lässt den Hopfen ausschließlich als vakuumverpackte Dolden liefern.

Verarbeitet werden die Zutaten in einem 15 m² kleinen Raum. Unter der neuen Verkleidung befinden sich die Wände des knapp 400 Jahre alten Freihofes. Mit der kleinen Brauerei schließt sich ein Kreis: Der ehemalige Hausherr Sigismund Hager hat angeblich Queen Elizabeth I. höchstpersönlich getroffen.

Vier Spezialbiere für „Tag des Denkmals“

Nach der Hauptgärung wird das Bier von Schrinner und Thomas mit einem prozentuellen Anteil der ursprünglichen Würze vermischt, in Flaschen gefüllt und händisch beschriftet. Sechs Wochen reift das Bier mindestens nach. Aktive Bierhefe verwandelt während der Reifung die neu zugeführte Würze in natürliche Kohlensäure.

Aus einer Abfüllung entstehen so knapp 42 Liter Bier, also rund 120 Flaschen. Der Alkoholgehalt der Ales bewegt sich zwischen 4,6 und 5,2 Volumenprozent. „Besonders beliebt sind unsere trockenen, schwarzen Biere mit röst-malzigem Geschmack“, sagt Schrinner.

Mit der Mikrobrauerei möchten die beiden Brauer „Allentsteig wieder mehr Leben einhauchen“, so Schrinner. So soll man in Zukunft im und vor dem Shop nach Feierabend gemütlich ein britisches Ale trinken können, und die Atmosphäre genießen: „Das Haus ist der Star“, sagt Schrinner.

Selbst kosten kann man die Biere am „Tag des Denkmals“ am 30. September. Zwischen 11 und 18 Uhr lädt das Brau-Duo Besucher ein. Für diesen Anlass gibt es vier spezielle Abfüllungen, die historischen Persönlichkeiten gewidmet sind: den Minnesängern „Blondel“ und Walther von der Vogelweide, Queen Elizabeth I. und, natürlich, dem ehemaligen Hausherrn Sigismund Hager.