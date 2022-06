Geschichte modern und zeitgemäß: Revitalisierung des Museums

Werbung

Seit vielen Jahren befindet sich das Aussiedlermuseum im Schüttkasten im ersten Stock, erreichbar nur über eine steile Holztreppe. Umfangreich erzählt sie von den Aussiedelungen der Dörfer am heutigen TÜPl in mehreren Etappen zur Zeit der Deutschen Wehrmacht. Doch ist sie in die Jahre gekommen und wird bald – barrierefrei im Erdgeschoß – in ganz moderner Art zu neuem Leben erwachen, dreisprachig und multimedial mit vielen Außenstationen. Stadträtin Sonja Schindler leitet das Projekt mit Unterstützung von Gemeinderat Franz Weghuber (beide ÖVP). Das Projekt „Revitalisierung des Aussiedlermuseums Allentsteig“ ist ein Interreg-Projekt, Projektpartner ist die ASTEG, die seit kurzem den Namen „Herz des Wald4tels“ trägt. Die Gesamtkosten betragen rund 150.000 Euro, davon sind 85 % durch Interreg gefördert.

„Wegmüssen“ als Thema für neues Logo

Das Thema Aussiedler bleibt ein aktuelles, auch wenn es sich in der Allentsteiger Ausstellung spezifisch um die Region Döllersheim dreht. „Wegmüssen ist ein ewig aktuelles Thema. Als wir das Logo festgelegt hatten, war noch kein Ukraine-Krieg, aber wir haben an die Menschen aus Syrien und Afrika gedacht und was es bedeutet, sein Zuhause zurückzulassen. Deshalb haben wir Frauen mit Kindern und Koffern im Logo“, so Sonja Schindler. Das Konzept der Ausstellung wurde überarbeitet und widmet sich in sieben Stationen im Innenbereich und einigen im Gebiet Allentsteig dem einschneidenden Thema der Entstehung des TÜPls.

Sieben Stationen im Innenbereich

„Es beginnt, dass wir in die Landschaft und Region einführen und zeigen, wie das Leben der Menschen dort geführt wurde“, so Sheba Celina Mehofer-Schilk (7reasons), zuständig für die Umsetzung der Ausstellung. Zentrale Punkte der Ausstellung werden die Themen „Anschluss“ und die Aussiedelung der Bevölkerung im TÜPl-Gebiet sein. Ersatzhäuser, Abschlagszahlungen und Einzelschicksale werden gezeigt. „Wir haben eine App, in der man Namen aus dem Personenregister nachverfolgen kann, wo die Menschen hingezogen sind“, ist Schindler stolz auf die moderne Umsetzung.

Das Loch in der Mitte des Waldviertel

„Reinhard Waldhör, der dieses Projekt begonnen hat, hatte den Wunsch, dass jeder Schüler weiß, warum das Waldviertel in der Mitte ein Loch hat“, so Schindler, die das Projekt nun zu Ende führt. Dem TÜPl als Gebiet, das von der Natur rückerobert wurde und heute Natura 2000-Gebiet ist, wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Indoor bildet ein Film den Abschluss. Mehrere Außenstationen, ergänzend zum Ausstellungs-Thema, werden zusätzlich Information bieten. Die erste Station ist am Stadtberg bei der E-Bike-Station.

Teil unserer Identität

