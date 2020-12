Manfred Greisinger veröffentlichte sein 26. Buch „Wolfs-Würde selbstbestimmt-wild-frei“.

Das neue Werk ist, wie alle Bücher des 56-jährigen Allentsteigers in seiner seit 1991 bestehenden Edition Stoareich erschienen und den Wölfen gewidmet. Das bislang einzige wilde, freie Wolfsrudel Österreichs lebt im Umfeld von Allentsteig, am Truppenübungsplatz.. 100 Jahre nach der vermeintlichen Ausrottung des Wolfes ist er zurück. „Die 12 Allentsteiger Wölfe wirken in meine Seele. Oder hat sich meine Seele ihre Gesellschaft gesucht? Jedenfalls macht sich der 13. Wolf in mir be-merkbar“, bekennt Greisinger im neuen Buch.

Mutig Aspekte des Wolfswesens leben

Er erinnert damit in diesen herausfordernden Krisen-Zeiten die Leser an ihre eigene Wildheit, Wachheit, Verantwortung und Autonomie, an ihren Königsstatus, ihre Würde. Denn: „Was lassen wir uns widerspruchslos gefallen, wie weit kann unsere Freiheit beschnitten werden, ehe wir uns wehren?!“, stellt sich der Autor und Kulturschaffende die Frage.

Das Cover des neuen Buches. privat

„Der Wolf hat Würde – und jene brauchen wir nun als dringende Charakter-Impfung gegen das Virus der Angst. Ich will anregen, die selbstbestimmten, wild-wach-verwegenen Aspekte des Wolfswesens mutig und würdevoll zu leben. Ich lasse meinen Frei-Geist von Wölfen bewachen. Nur die zarte Poesie der Liebe darf passieren“, meint Greisinger.

„Wolfs-Würde selbstbestimmt-wild-frei“ ist um 17 Euro als Paperback beziehungsweise 22 Euro als Hardcover im Buchhandel oder im Online-Shop der Edition Stoareich erhältlich. Zudem gibt es am 14. Dezember um 18 Uhr eine Buchpräsentation per Livestream auf YouTube beziehungsweise Facebook.