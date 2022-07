Hagelunwetter jährte sich: Teil der Dächer noch kaputt

Werbung

Am 24. Juni jährte sich das massive Hagelunwetter, durch das mehr als die Hälfte der Dächer im Raum Allentsteig beschädigt wurden. Bei der Gemeinde gingen 550 Schadensmeldungen ein, 930 Gebäude gibt es laut Register. Der Wunsch des Bürgermeisters Jürgen Koppensteiner, dass diese Schäden innerhalb eines Jahres beseitigt sein sollten, ging nicht in Erfüllung. An die 50 Dächer sind noch mit Planen provisorisch abgedeckt.

„Vor allem sind die aktuellen Lieferverzögerungen bei Material und die fehlenden Mitarbeiter bei den Firmen dafür verantwortlich“, betont der Bürgermeister, der sein Wunschziel für die komplette Dachsanierung in seiner Stadt nach hinten verschoben hat. „Ich hoffe, dass mit Wintereinbruch alle Dächer saniert sind.“ Bis dahin sollten alle Gerüste aus Allentsteig verschwunden sein. „Diese Gerüste hängen meist noch immer mit dem Hagel zusammen.“

Vor einem Jahr war Allentsteig ein Katastrophengebiet

Über 12.000 Einsatzstunden leisteten die Feuerwehren, das Bundesheer und die Straßenmeisterei, um der betroffenen Bevölkerung zu helfen. Drei Tage später waren die kaputten Dächer mit Planen abgedeckt. Die Einsatzkosten übernahm der Katastrophenfonds, ebenso wie 20 % der Schäden, die nicht versichert waren. Lob gab es auch für jene Firmen, die die Sanierung der Dächer übernommen haben – und noch immer damit beschäftigt sind.

Das gewaltige Schadensausmaß, das der Hagel vor einem Jahr angerichtet hat, werde noch lange in den Köpfen der Allentsteiger bleiben, ist Koppensteiner überzeugt. „Da ist es nicht verwunderlich, dass heftige Gewitter, wie sie in den vergangenen Tagen wieder über Allentsteig niedergegangen sind, bei vielen Angst und Schrecken auslösen. Zum Glück blieb der Hagel diesmal aus.“

Etwas entspannter können jedoch viele der damals Betroffenen den Gewittern entgegensehen. „Durch die neuen Dächer, die jetzt auch mit Unter- oder Kaltdächern versehen sind, ist man doch besser geschützt“, sagt der Bürgermeister.

