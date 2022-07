Handlungsbedarf ist gegeben: Wunsch nach Neubau

Werbung

Es sind große Wünsche, die die Allentsteiger Feuerwehr äußert. Ob diese tatsächlich erfüllt werden können, muss sich noch zeigen. Derzeit drehen sich in der Gemeinde viele Gedanken um ein neues Feuerwehrhaus.

3.000 bis 5.000 Quadratmeter Grund, vier bis fünf Garagen mit Waschbox, Platz für Lagerraum und Umkleiden sowie ein Schlauchturm zum Trocknen, das sind die Wünsche, die Feuerwehr-Kommandant Franz Loidolt dem Allentsteiger Gemeinderat vortrug. Mit einer Fläche dieser Größenordnung würde man zudem endlich genügend Platz für Feste, Übungen oder mögliche Zubauten haben.

Mehr schlecht als recht würde man nämlich mittlerweile mit den gegebenen Räumlichkeiten zurechtkommen. Aktuell ist die Allentsteiger Feuerwehr auf gleich zwei Gebäude in der Seestraße 2 und 6 aufgeteilt, beide nicht mehr im besten Zustand.

„Beim Bachbett ist das Fundament teilweise eingebrochen. Wie lange das dort noch stabil ist, ist nur eine Frage der Zeit“, meint Loidolt zum dringendsten Anliegen. Zudem seien die Tore der Garagen gerade noch so breit und hoch genug für die modernen Fahrzeuge. Auch die Ausfahrt sei mit den Parkplätzen vor dem Gebäude meist schwierig.

Der Allentsteiger Feuerwehr-Kommandant klagt zudem über Platzmangel in den Umkleiden, für die es keinen eigenen Raum gibt. Umgezogen wird aktuell im Bereich der Fahrzeuge. Dazu kommen teils feuchte Mauern und Schimmel, schlechte Wärmedämmung und damit verbunden hohe Energiekosten für die elektrische Heizung. Da man nicht gleich zwei Objekte sanieren will, komme man so um einen Neubau nicht herum.

Das Anliegen stieß im Gemeinderat auf viel Zuspruch

„Ich glaube, es besteht dringendster Handlungsbedarf“, betonte Stadtrat Alois Kainz (FPÖ). Mit den großen Ambitionen gehen aber ebenso stolze Kosten einher. Diese waren bei der anschließenden Diskussion der springende Punkt. „Ich kann mir bei den gestiegenen Baukosten nicht vorstellen, dass wir das unter zwei Millionen Euro bauen können. Dass wir alle gerne ein neues Feuerwehrhaus hätten, steht außer Frage, aber wie finanzieren wir es?“, stellte Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) die zentrale Frage.

So kam der Vorschlag für eine Drittel-Finanzierung durch Gemeinde, Land und Eigenleistungen der Feuerwehr zur Sprache. „Wir reden hier von Eigenleistungen von 700.000 Euro. Haben wir überhaupt die Leute bei der Feuerwehr für diese Leistungen? Da braucht es zudem wirkliche Fachleute“, erklärte Koppensteiner. Eine hohe Kostenbeteiligung seitens des Landes würde zudem dafür sorgen, dass über mehrere Jahre keine Mittel mehr in andere Projekte fließen würden.

So weit zur schwierigen Finanzierungsfrage. Auch die Suche nach einem Ort für das neue Feuerwehrhaus stellt sich als herausfordernd heraus. Als Wunschkandidat kristallisierte sich ein Grundstück in der Ottensteiner Straße beim Landesjugendheim heraus. Da sich dieses in Landesbesitz befindet, ist die Verfügbarkeit allerdings mehr als unsicher. Von Bürgermeister Koppensteiner wurde zudem das „Todesdreieck“ Allentsteig-Göpfritz-TÜPl angesprochen. Auch Göpfritz wolle nämlich ein neues Feuerwehrhaus errichten, ebenso das Bundesheer ein Gebäude für seinen Brandzug. Drei neue Feuerwehrhäuser also in einem Radius von sechs Kilometern.

„Man sollte zumindest darüber nachdenken, ob das wirklich notwendig ist“, betonte Koppensteiner. So schwebte auch ein gemeinsames Gebäude mit dem Bundesheer im Raum. Viele Fragen also, die noch geklärt werden müssen, ehe tatsächliche Entscheidungen folgen können.

