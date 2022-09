Im Kampf gegen die Energie-Krise: Maßnahmen, die sofort greifen

Wenn ab Oktober das Schloss Allentsteig nachts im Dunkeln bleibt, ist das als Zeichen zu sehen, dass der TÜPl Überlegungen angestrengt hat, sofort greifende Energiesparmaßnahmen zu setzen. Insgesamt ist diese einzige für die Bevölkerung sichtbare Energieeinsparung des TÜPl Allentsteig nur eine kleine auf den Gesamtbedarf des TÜPls gesehen. „Die Beleuchtung des Schlosses brennt 1.700 Stunden im Jahr. Sie abzudrehen bedeutet aber eine Ersparnis von 3.500 Kilowattstunden, was dem Stromverbrauch einer Familie entspricht“, so Kommandant Herbert Gaugusch.

Gemeinsam mit Mario Singer, Leiter des Militärservice-Zentrums mit Sitz in Allentsteig und zuständig für alle Bauvorhaben der militärischen Liegenschaften im nördlichen Niederösterreich, wurde zudem beschlossen, die Straßenlampen im Kasernenbereich gegen LED-Röhren auszutauschen. „Dazu werden für 150 Straßenlampen zu je zwei Röhren 300 LEDs angeschafft“, so Mario Singer. Dies wird eine Jahreseinsparung von 35.000 Kilowattstunden pro Jahr bringen. Noch im Herbst soll der Tausch der Röhren und dazu nötiger Adapter stattfinden. „Wir werden klären, welche Arbeiten wir in Eigenleistung übernehmen können“, so Gaugusch.

Und auch bei der Landschaftspflege wird seit kurzem Energie gespart. Schafe vom Bauernhof Zauner (Zwinzen) weiden unwegsames Gelände im gesamten Lagerbereich und im Schlosspark Allentsteig ab. „Dies spart nicht nur Energie, sondern hilft gegen die Verbu-schung und fördert die Biodiversität“, weiß Gaugusch. Aktuell „mähen“ 20 Schafe auf verschiedenen Flächen, im Winter werden 50 Tiere dem TÜPl bei der Landschaftspflege helfen.

Der Tausch von ineffizienten Pumpen war notwendig

Ersetzt wurde auch die Drucksteigerungsanlage für die Trinkwasserversorgung im Lager Kaufholz. Diese Anlage versorgt auch die umliegenden Orte. Die drei in die Jahre gekommenen Pumpen aus 1999 wurden gegen effizientere getauscht. Das spart zusätzlich 8.760 Kilowattstunden im Jahr.

Im Seminargebäude im Lager Allentsteig wurde eine 25 Jahre alte Wärmepumpe gegen ein wesentlich effizienteres Gerät getauscht. Kosten: 50.000 Euro, Energieersparnis pro Jahr: 2.000 Kilowattstunden.

Richtlinie des Bundes: Gebäudesanierung

14 Millionen Euro steckt der Bund in die Sanierung von insgesamt sieben Mannschaftsgebäuden. Drei davon werden gerade wärmegedämmt, erhalten neue Fenster und Türen und ein gedämmtes Dach. Durch diese Maßnahme wird der Heizbedarf der Gebäude aus den 1970ern auf 37,9 kWh/m2a gesenkt.

Außerdem werden auf jedem der drei Häuser am Dach PV-Anlagen mit einer Leistung von je 80 kW errichtet. Das entspricht einer Jahresproduktion von 240.000 Kilowattstunden. Der produzierte Strom soll in das EVN-Netz eingespeist werden. Fertig saniert werden die ersten Häuser 2023 sein. Die weiteren vier Häuser werden in zwei Schritten bis 2027 saniert.

