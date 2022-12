Interview mit Koppensteiner: „Chancen sehr überschaubar“

Werbung

NÖN: Die Republik Österreich verkauft den „Generalspark“, der an Allentsteig grenzt. Im Gemeinderat wurde nun mehrheitlich beschlossen, ein Angebot zum Kauf zu legen. Wie sehen Sie die Chancen, das Grundstück zu bekommen?

Jürgen Koppensteiner: Aus aktueller Sicht sehe ich die Chancen sehr überschaubar, weil es Gerüchte über mehrere Interessenten gibt.

Der „Generalsparks“ liegt im Zwickel zwischen Wienerstraße und der Wurmbacher Allee. Foto: Grafik: StadtgemeindeAllentsteig

Ausgeschrieben ist das Grundstück um rund eine halbe Million Euro. Kann sich das die Stadtgemeinde leisten?

Koppensteiner: Wir haben wirtschaftlich sehr nachhaltig agiert, und aus diesem Grund sind Reserven geschaffen worden, um diesen Grundstücksankauf ohne Fremdkapital bewerkstelligen zu können. Wir können voller Stolz sagen, dass wir trotz der zahlreichen Vorhaben im nächsten Jahr ein gutes Haushaltspotenzial haben. Das Ergebnis wird noch besser sein, sobald wir den Jahresabschluss gemacht haben. Aber auch vom Land NÖ haben wir gute Unterstützung bekommen. Das Land hat die Gemeinden auch in schwierigen Zeiten nicht im Stich gelassen.

Sie sagen, der Generalspark wäre eine Grundstücksreserve für die Zukunft?

Koppensteiner: Es hat viele Jahrzehnte in Allentsteig gegeben, wo Grünland von Privatpersonen umgewidmet wurde, und diese dann die Profiteure waren. Jetzt ist es so, dass die Gemeinde die Grundstücke ankauft und wiederum verkauft und somit Geld lukriert. Somit kann auch Bauland zu einem vernünftigen Fixpreis an Bauwerber weitergegeben werden. Wir wissen jetzt schon, dass wir nächstes Jahr aufgrund von Vorverträgen mindestens 150.000 Euro durch Grundstücksverkäufe einnehmen werden.

Wenn es noch keine konkreten Pläne für das Grundstück gibt, so müssen doch diese 8,4 ha bewirtschaftet werden. Entstehen dadurch nicht Kosten?

Koppensteiner: Grundsätzlich wird man das schaffen, weil auch eine Verpachtung des Grundstückes durchaus möglich ist. Die Pflege, die bis jetzt in den Generalspark geflossen ist, war überschaubar. Dadurch hat sich viel Wildwuchs gebildet. Und dieser Wildwuchs drängt eigentlich auch die Vegetation zurück.

Wofür könnte das Bauland verwendet werden?

Koppensteiner: Faktum ist, dass wir eine nachhaltige Grundstücksreserve schaffen wollen. Es ist beruhigend für eine Gemeinde, über Grundstücksreserven zu verfügen. Es kann durchaus sein, dass diese für ein Feuerwehrhaus relevant werden. Aktuell gestaltet sich die Suche nach einem neuen Standort nämlich mehr als schwierig. Es könnte aber auch durchaus einmal sein, dass das Land NÖ im Waldviertel ein Projekt realisieren will. Dann wäre es natürlich ein sehr wesentlicher Vorteil, wenn die Gemeinde über eine derartige Grundstücksreserve verfügt. Oder z. B. eine Seniorenresidenz im Einklang mit viel Natur hätte viel Charme, wäre passend und würde viele Entwicklungschancen für die Stadtgemeinde mit sich bringen.

Sie möchten also bebauen und trotzdem auch die Natur erhalten?

Koppensteiner: Es gibt keine konkreten Bebauungspläne. Egal, in welcher Form die Grundstücke des „Generalsparks“ benötigt werden, sollte es im Einklang mit der Natur und der Umgebung passieren. Das ist mir persönlich auch wichtig. Der „Generalspark“ ist nicht nur Wald. Nur ein Teil ist gewachsener Wald, ein Teil sind Büsche und Wildnis, und dann gibt es viele normale Wiesenflächen. Unter einem Park verstehen viele etwas anderes. Dieser Name „Generalspark“ ist eine alte Bezeichnung und verfälscht den Eindruck des Grundstückes. Aktuell glauben die Gegner, dass da alle Bäume wegkommen und viele Wohnblöcke darauf errichtet werden – das ist nicht mein Ansinnen.

Ist der Preis von fast 500.000 Euro nicht zu hoch für das Grundstück?

Koppensteiner: Dieser Preis entspricht dem gängigen Marktpreis. Schon dadurch, dass 3,4 Hektar von den insgesamt angebotenen 8,4 Hektar bereits seit 1990 als Bauland Sondergebiet gewidmet sind, ist der Preis höher als für eine Grün- und Forstfläche. Der Gemeinderat hat im nicht-öffentlichen Teil die Angebotssumme beschlossen. Wann wird es die Entscheidung der Republik geben?

Koppensteiner: Angebote können bis Ende Jänner eingebracht werden, und dann werden wir Genaueres wissen. Ich würde mich freuen, wenn Allentsteig den Zuschlag für dieses Grundstück erhalten sollte.

Im Angebot der Republik Österreich wird dezidiert auf den streng geschützten Schmetterling „Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ hingewiesen. Auch andere seltene Amphibien sollen dort vorkommen. Wie werden Sie mit etwaigen Naturschutzauflagen umgehen, falls die Stadtgemeinde den Zuschlag erhält?

Koppensteiner: Bei jedem Widmungsverfahren spielt der Artenschutz eine wesentliche Rolle. So wird es auch bei einer etwaigen Umwidmung des genannten Areals des „Generalsparks“ sein.

