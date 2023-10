Jugendliche halfen „ihr“ Platzerl in Allentsteig zu sanieren

„Wir machen unser „Platzl“ schön“ lautete die Devise diese Woche am Brunnenplatz in Allentsteig. Das „Brunnenplatzl“ ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen mitten in der Stadt, zeigte arge Gebrauchsspuren. Da initiierte Manfred Holzbrecher, Leiter der Polizeiinspektion Allentsteig im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER“ ein Projekt zur Sanierung diese Platzes unter Einbindung der Jugendlichen von Allentsteig. Tatkräftig dabei waren auch die Jugendlichen vom Jugendtreff Allentsteig mit Natascha Zauner und den Jugendlichen aus dem Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) Allentsteig und deren Betreuer.

Das Sanierungsprojekt war ein voller Erfolg, und das nun verschönerte Brunnenplatzl kann sich sehen lassen. Initiator Manfred Holzbrecher ist sehr zufrieden: „Ich sehe, dass die Jugendlichen und die Stadtgemeinde sich näher gekommen sind und sich gegenseitig mehr wertschätzen.“ Er hat die Jugendlichen tatkräftig beim Abkleben, Schleifen und Streichen unterstützt und unterwiesen. „Sie haben natürlich diese Fertigkeiten und Kenntnisse teilweise noch nicht“, so Holzbrecher. Gearbeitet hätten aber die Jugendlichen. Alle Beteiligten hätten jetzt gesehen, wieviel man investieren muss, um es schön zu haben, so Holzbrecher. „Ich habe die Freude der Jugendlichen angesehen, was sie da geschaffen haben und bin sicher, dass sie selber es sehr lange so schön erhalten möchten.“

Mitgeholfen hat auch ein Bauhofmitarbeiter der Stadtgemeinde, auch die benötigten Materialien für die Renovierung hat die Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Jürgen Koppensteiner ist sehr erfreut über diese Aktion und dankbar für die Intiative von Polizeiinspektor Holzbrecher und den Betreuern von SPZ und Jugendzentrum. „Es ist wirklich schön für eine Gemeinde, wenn es solche Projekte gibt“, so Bürgermeister Koppensteiner. Zur Belohnung gab es eine von der Stadtgemeinde Allentsteig gesponserte gemeinsameAbschlussjause.

Initiator Manfred Holzbrecher sieht noch einen weiteren Erfolg dieses Sanierungsprojektes. „Es waren auch Jugendliche aus der Stadt dabei, die noch nicht zum Jugendtreff kommen. Sie haben sich jetzt untereinander kennengelernt und Bekanntschaft geschlossen. Wenn jetzt mehr Jugendliche in den Jugendtreff kommen, ist das nur positiv.“