Komplettsanierung: Kindergarten bekommt Zubau

Mit großen Schritten geht die Stadtgemeinde Allentsteig auf ein mindestens ebenso großes Projekt zu. Im kommenden Jahr soll der Kindergarten rundum saniert werden, inklusive einem Zubau für eine weitere Gruppe. Seit gut einem Jahr laufen die Planungsarbeiten.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden diese Pläne von Architekt Roland Rogner vom Wiener Architekturbüro Wafler vorgestellt. Dieser besuchte selbst als Kind den Allentsteiger Kindergarten und sprach deshalb von einem „sehr persönlichen Herzensprojekt“.

„Wir haben uns etwas Zeit gelassen, zum einen in der Hoffnung, dass die Baukosten etwas nach unten gehen, aber auch, damit wir die neuen Richtlinien des Landes NÖ zur Kinderbetreuung in die Planungen miteinarbeiten konnten“, erzählte der Architekt. Ab 2024 sollen nämlich voraussichtlich auch Kinder ab zwei Jahren in den Kindergarten gehen können. Zudem werden dann auch die Gruppengrößen reduziert.

Dafür braucht es Platz, der in Form eines Zubaus geschaffen werden soll. Geplant ist eine gartenseitige Erweiterung. Dadurch bekommen nicht nur zwei Gruppen neue Räumlichkeiten, sondern auch einen neuen Nebenraum im Atrium, der für WCs und Waschräume genutzt werden soll. Als architektonische Besonderheit sollen außerdem auch überdachte Freibereiche neben dem Zubau geschaffen werden. Frische Luft kann also vielleicht künftig bald auch an Regentagen getankt werden.

Der Zubau soll laut Architekt Rogner planmäßig als Holzbau errichtet werden, um eine klare Trennung zwischen Alt- und Neubau zu schaffen. Aber auch Teile des Altbaus werden im Zuge der umfassenden Sanierung ausgetauscht. So sollen auch die Ziegel an der Fassade entfernt und gegen einen Holzriegelbau ersetzt werden. Große Fenster werden den Kindergarten auf allen Seiten deutlich heller machen.

Thermische Sanierung für 50 Jahre altes Gebäude

Mit der neuen Fassade und den Fenstern wird zudem auf bessere thermische Isolierung des bereits 50 Jahre alten Gebäudes geachtet. Isolierung ist auch das Stichwort im Innenbereich. Die Räume werden schallisoliert und akustisch besser getrennt. Am Dach ist außerdem eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen, und ein barrierefreier Zugang wird natürlich auch geschaffen. Nicht außer Acht lassen darf man die Waschräume, die erneuert und vergrößert werden.

Die Kindergartenpädagoginnen zeigten sich begeistert von den Plänen. Gerade die schlechte Wärmeisolierung würde in den Wintermonaten für sehr kalte Räume sorgen, wodurch dringend Handlungsbedarf bestehe. Auch die Idee des Zubaus mit direktem Ausgang zu den überdachten Gartenflächen kam gut an.

Laut Bürgermeister Jürgen Koppensteiner sei man mit der Erweiterung flexibel für alle Optionen. So könne man etwa auch eine Tagesbetreuungseinrichtung für Null- bis Zweijährige schaffen. Aktuell besuchen 45 Kinder den Allentsteiger Kindergarten. Im kommenden Kindergartenjahr könnten es aber bis zu 66 werden, wenn man alle Anmeldungen und auch die Zweijährigen berücksichtigt.

„Es freut mich, dass wir so viele Kinder haben. Wir kennen das auch anders, als wir vor einigen Jahren um die dritte Gruppe gekämpft haben“, betont der Bürgermeister. Die Projektausschreibungen sollen Anfang 2023 starten. Bis wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist, wird sich erst dann zeigen. Ebenso ist eine genaue Kostenschätzung aktuell noch in Arbeit.

