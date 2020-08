Gemeinsam mit der Kultur.Region.Niederösterreich will die NÖN regionale Kultur- und Kunstinitiativen in der Coronazeit sichtbar und spürbar machen. Hunderte Kulturschaffende haben bereits Fotos, Kurztexte und Videos übermittelt. Unter ihnen auch Manfred Greisinger. Er setzte mit vielen Künstlern das Projekt „Kultur am Hauptplatz – Hauptplatz Kultur“, ein „Wunder in drei“ Teilen um. An drei Abenden im Mai, Juli und August erstrahlte der Allentsteiger Hauptplatz dabei ganz im Zeichen der Kultur, mit Musik, Lesungen und mehr.

Die Aktion läuft noch bis Ende August. Unter allen Einsendungen werden hunderte Kultur- und Kulinarikpreise verlost. Die besten werden auch in Ihrer NÖN-Ausgabe sowie auf NÖN.at veröffentlicht.

Einsendungen an: kultursommer@kulturregionnoe.at oder an Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten.